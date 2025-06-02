Ферстаппен – про коментарі Расселла: Наступного разу я принесу із собою серветки

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висміяв коментарі гонщика Мерседес Джорджа Расселла, який критикував нідерландця за небезпечний маневр наприкінці Гран-прі Іспанії.

Слова обох зірок Формули-1 передає The Guardian.

На 65 із 66 кіл гонки в Барселоні Макс Ферстаппен отримав указівку по радіо віддати позицію Джорджу Расселлу за неправомірний обгін у попередньому епізоді.

Нідерландець виконав прохання командного містка, однак відразу пірнув усередину та не дав Расселлу повноцінно вийти вперед.

Ферстаппен отримав за цей маневр 10 секунд штрафу та опустився з 5 позиції на 10-ту. Окрім того, нідерландському пілоту Ред Булл дали 3 штрафних бали по завершенню Гран-прі і тепер він ризикує бути дискваліфікованим на етапі в Канаді або Австрії.

Расселл вважає, що якщо цей інцидент був спровокований навмисно, то Ферстаппена мали дискваліфікувати:

"Якщо це було справді навмисно, то безумовно його мали б дискваліфікувати. Тому що не можна навмисно врізатися в іншого гонщика. Ми ризикуємо своїм життям. Нам пощастило, що сучасні автомобілі настільки безпечні, але ми не повинні вважати це само собою зрозумілим".

Нідерландець висміяв претензії британського гонщика:

"Гаразд, наступного разу я візьму з собою серветки. У нього своя думка, у мене своя, і, чесно кажучи, краще зосередитися на гонці, яка була цілком нормальною до виходу машини безпеки".

Уже за два тижні відбудеться десятий етап сезону Формули-1 2025 року – Автодром імені Жиля Вільнева прийматиме Гран-прі Канади.