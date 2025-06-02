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Ферстаппен – про коментарі Расселла: Наступного разу я принесу із собою серветки

Станіслав Лисак — 2 червня 2025, 11:05
Джордж Расселл та Макс Ферстаппен
Джордж Расселл та Макс Ферстаппен
Getty Images

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висміяв коментарі гонщика Мерседес Джорджа Расселла, який критикував нідерландця за небезпечний маневр наприкінці Гран-прі Іспанії.

Слова обох зірок Формули-1 передає The Guardian.

На 65 із 66 кіл гонки в Барселоні Макс Ферстаппен отримав указівку по радіо віддати позицію Джорджу Расселлу за неправомірний обгін у попередньому епізоді.

Нідерландець виконав прохання командного містка, однак відразу пірнув усередину та не дав Расселлу повноцінно вийти вперед.

Ферстаппен отримав за цей маневр 10 секунд штрафу та опустився з 5 позиції на 10-ту. Окрім того, нідерландському пілоту Ред Булл дали 3 штрафних бали по завершенню Гран-прі і тепер він ризикує бути дискваліфікованим на етапі в Канаді або Австрії.

Расселл вважає, що якщо цей інцидент був спровокований навмисно, то Ферстаппена мали дискваліфікувати:

"Якщо це було справді навмисно, то безумовно його мали б дискваліфікувати. Тому що не можна навмисно врізатися в іншого гонщика. Ми ризикуємо своїм життям. Нам пощастило, що сучасні автомобілі настільки безпечні, але ми не повинні вважати це само собою зрозумілим".

Нідерландець висміяв претензії британського гонщика:

"Гаразд, наступного разу я візьму з собою серветки. У нього своя думка, у мене своя, і, чесно кажучи, краще зосередитися на гонці, яка була цілком нормальною до виходу машини безпеки".

Уже за два тижні відбудеться десятий етап сезону Формули-1 2025 року – Автодром імені Жиля Вільнева прийматиме Гран-прі Канади.

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