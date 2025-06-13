Чому я маю це робити? – Ферстаппен не мінятиме стиль пілотажу через загрозу дискваліфікації

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен запевнив, що він не збирається нічого міняти в тому, як він керує болідом лише через загрозу потенційної дисккваліфікації.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Після Гран-прі Іспанії Ферстаппен має 11 штрафних балів у суперліцензії. Якщо за наступні два етапи він набере бодай ще один бал, чотириразовий чемпіон світу буде дискваліфікований на одну гонку.

Незважаючи на цю небезпеку, Макс запевнив, що залишиться собою – він не буде ніяк підлаштовуватися під обставини.

"Ні, нічого не змінилося. Чому я повинен щось міняти? Що є, те є. Раніше у мене було 8 очок, а тепер 11. Я маю на увазі, що я не можу просто відмовитися від усього. Я просто збираюся їхати, як завжди. Я довіряю собі. Мені не потрібно заглиблюватися в те, чи справедливо я опинився в такому небезпечному становищі. Але в той же час життя несправедливе. Я не хвилююся з цього приводу. Я приїжджаю сюди лише для того, щоб змагатися, і я завжди буду змагатися так, як я вважаю за потрібне. А потім ми переходимо до наступної гонки", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що Ред Булл вже підготувався до потенційної дискваліфікації Макса Ферстаппена. Австрійська команда домовилася із ФІА, щоб її вихованець Арвід Ліндблад отримав суперліцензію, незважаючи на свій вік.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 червня, в Монреалі стартує десятий етап Формули-1 сезону-2025.