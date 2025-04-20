Ферстаппен: Не впевнений, що в гонці зможу втримати Піастрі позаду

Переможець кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії Макс Ферстаппен поділився думками щодо майбутньої гонки в Джидді.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Пілот Ред Булл несподівано для багатьох, у тому числі для себе, став володарем поулу, випередивши в кваліфікації Оскара Піастрі на 0,01 секунди.

Говорячи про Гран-прі Саудівської Аравії, Ферстаппен висловив сумнів, що йому вдасться втримати суперника позаду.

"Якщо чесно, на даний момент я не дуже впевнений у собі. Мої довгі відрізки не були особливо хорошими в порівнянні з Оскаром або Ландо (Норрісом). Я збираюся викластися на повну, це точно. Чи означає це, що я маю достатньо для перемоги? Я не знаю. Машина, безумовно, зробила крок вперед у порівнянні з тим, що ми тестували в п'ятницю. Тож я сподіваюся, що це також допоможе збільшити термін роботи шин. Я не думаю, що цього всього буде достатньо, щоб бути суперконкурентоспроможним, особливо на мідіумі. Я не знаю про хард, я його ще не пробував. Це просто показує, що коли стає трохи тепліше, як у третій практиці, саме цього нам дійсно не вистачає. У гонці ти стабілізуєшся при високій температурі, і саме тут більшість команд відчувають найбільші труднощі", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться сьогодні, 20 квітня. Гонка розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Шарль Леклер висловив своє розчарування болідом Скудерії, який не дозволяє йому боротися з перемоги.