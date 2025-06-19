Занадто небезпечно, – Ферстаппен не вірить, що історичний трек колись повернеться у Формулу-1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вважає, що історичний трек Нюрбургринг у конфігурації Нордшляйфе ніколи не повернеться у Формулу-1.

Слова 27-річного нідерландця наводить RacingNews365.

У травні цього року Ферстаппен під псевдонімом "Франц Германн" брав участь у тестах класу GT3 саме на цій трасі. І хоча йому подобалося там ганятися, чотириразовий чемпіон світу висловив думку, що етап "королеви автоспорту" ніколи не повернеться на Нордшляйфе.

"Боюся, що з болідами Формули-1, які ми маємо зараз, цього не станеться. Зі швидкістю GT3 там нормально і все ще можливо. Я бачив кадри Нордшляйфе тоді і зараз, також у Формулі-1. Одне можна сказати напевно: Формула-1 там ніколи більше не з'явиться. Занадто небезпечно", – сказав Ферстаппен.

Нордшляйфе з'явився у календарі Формули-1 у 1950 році в статусі місця проведення Гран-прі Німеччини.

Гонка проводилася там із перервами до 1976 року. Гран-прі Німеччини-1976 був затьмарений страшною аварією Нікі Лауди, яка ледь не забрала життя видатного чемпіона.

Після того інциденту Гран-прі Німеччини проводився на Хоккенхаймринзі. Інколи гонка проводилася на Нюрбургринзі, але в укороченому варіанті треку.

Незважаючи на таку історію, Нордшляйфе досі приймає гонки різних категорій автоспорту, зокрема, змагання на витривалість GT3.

Раніше стало відомо, що Гран-прі ПАР зробив перший великий крок для повернення у Формулу-1.