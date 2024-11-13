Гоночний директор Формули 1 залишив свою посаду

Формула 1 знову змінила гоночного директора після того, як свою посаду втратив Нільс Віттіх.

Про це йдеться на офіційному сайті "королеви автоспорту".

Віттіх займав цю посаду з 2022 року, спочатку діливши її з Едуардо Фрейтасом. Вони виступали в ролі подвійної заміни скандально відомого Майкла Масі. У 2023 році Віттіх був призначений гоночним директором на повноцінній основі.

ФІА оголосила, що Віттіх пішов у відставку, а починаючи з етапу у Лас-Вегасі його місце займе Руї Маркес, працювавший до цього моменту гоночним директором у Формулі 2 та Формулі 3.

Маркес має значний досвід в автоспорті: він був маршалом траси, контролером, національним та міжнародним стюардом, заступником гоночного директора та гоночним директором у різних чемпіонатах.

Нагадаємо, що перед стартом сезону 2025 року Формула 1 проведе великий вечір, під час якого всі команди серії представлять свої боліди та лівреї.