Цунода знає, що з ним станеться, якщо він не зможе покращити результати в сезоні

Пілот Ред Булл Юкі Цунода прекрасно усвідомлює, що на нього очікує, якщо він провалиться у поточному сезоні.

Слова 25-річного японця наводить Motorsport.

З моменту свого підвищення до старшої команди Цунода виступив у семи Гран-прі. Тільки у трьох з них він фінішував в очках, але жодного разу не підіймався вище дев'ятого місця.

Такі результати не допоможуть японцеві зберігти своє місце у команді наступного сезону і він це розуміє.

"До тих пір, поки я не почну виступати на своєму рівні, я знаю, що станеться. І я знаю, що це не те, що мені потрібно. Я впевнений, що зможу повернути свою форму. Ви, хлопці, любите говорити про другого пілота, про Ред Булл, але маємо те, що маємо. Я знаю, що є речі, які я покращив за останні роки і минулі гонки, особливо на початку цього сезону. Багато чого відбувається. Я думаю, що мій прогрес в плані розуміння наближається до потрібного рівня, але мені просто потрібно трохи часу, щоб перенести це на трек. Завжди легше зрозуміти, роблячи це на трасі. Але я впевнений, що в якийсь момент це прийде, і прогрес є. Тому я поки що не дуже поспішаю", – сказав Цунода.

Після дев'яти етапів сезону Юкі Цунода посідає 15-те місце особистого заліку, заробивши 10 очок.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 червня, у Монреалі стартує десятий етап Формули-1 сезону-2025.

Раніше напарник Цуноди Макс Ферстаппен заявив, що не збирається нічого міняти в тому, як він керує болідом, навіть через загрозу дискваліфікації.