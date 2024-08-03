Бігунка Альфред із Сент-Люсії виграла Олімпіаду
Спортсменка із Сент-Люсії Жюльєн Альфред виграла фінальний забіг на 100 м на Олімпійських іграх. Її результат – 10,72.
Другою стала американка Ша'Каррі Річардсон. Третє місце посіла її співвітчизниця Мелісса Джефферсон.
1. 🥇 Жюльєн Альфред (10,72)
2. 🥈Ша Каррі Річардсон (10,87)
3. 🥉Мелісса Джефферсон (10,92)
Сьогодні також збірна Нідерландів виграла фінал Олімпійських ігор у змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів.
За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.