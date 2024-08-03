Бігунка Альфред із Сент-Люсії виграла Олімпіаду

Спортсменка із Сент-Люсії Жюльєн Альфред виграла фінальний забіг на 100 м на Олімпійських іграх. Її результат – 10,72.

Другою стала американка Ша'Каррі Річардсон. Третє місце посіла її співвітчизниця Мелісса Джефферсон.

1. 🥇 Жюльєн Альфред (10,72)

2. 🥈Ша Каррі Річардсон (10,87)

3. 🥉Мелісса Джефферсон (10,92)

Сьогодні також збірна Нідерландів виграла фінал Олімпійських ігор у змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.