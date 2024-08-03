Приїхала не на тому автобусі: триразова олімпійська чемпіонка пропустила півфінал Олімпіади

Триразова олімпійська чемпіонка з бігу Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс з Ямайки не змогла виступити у півфінальному забігу на Олімпіаді-2024 в Парижі через те, що вона приїхала не на тому автобусі.

Доповнено: За правилами змагань, щоб потрапити на тренувальну арену необхідно приїжджати на командному автобусі, однак вона цього не зробила і пропустила розминку. На доріжку під час проведення другого півфіналу Фрейзер-Прайс не прийшла.

Як стало відомо пізніше, американку Шакері Річардсон теж приїхала не в командному автобусі і теж мала проблеми з доступом стадіон для розминки, однак в підсумку все ж змогла виступити в півфіналі.

Нагадаємо, що Шеллі-Енн тричі ставала золотою призеркою Олімпійських ігор — у Пекіні-2008 та Лондоні-2012 в бігу на 100 метрів, а також у Токіо-2020 в естафеті 4х100 м. Загалом ямайська бігунка здобула 8 олімпійських медалей.

Напередодні Ігор-2024 у Парижі 37-річна Фрейзер Прайс заявила, що ця Олімпіада стане для неї останньою.

Нагадаємо, що фінал бігу на 100 метрів серед жінок відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 22:20 за київським часом.