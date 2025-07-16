Магучіх розділила з американкою перемогу на етапі Континентального туру в Бельгії

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду "бронзового" Континентального туру в бельгійському Льєжі.

Магучіх розпочала змагання з висоти 1,91 м, яку взяла з другої спроби. Надалі вона пропустила висоту 1,94 м та не змогла підкорити 1, 96 м з трьох спроб.

Українка розділила перемогу з американкою Черіті Гафнагель, яка також не змогла підкорити 1,96 м.

Результати стрибків у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.91 м

1. Черіті Гафнагель (США) – 1.91 м

3. Міхаела Груба (Чехія) – 1.86 м

Наприкінці червня Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025. Наступні змагання Ярослава проведе 19 липня – на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

Нагадаємо, напередодні Юлія Левченко з другим найкращим результатом сезону здобула срібло на етапі Континентального туру в Італії.