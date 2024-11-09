Змінює професію? Магучіх спробувала себе у ролі провідниці потягу
Легкоатлетка Ярослава Магучіх взяла участь у незвичній колаборації із Укрзалізницею, спробувавши себе у ролі провідниці.
Українська спортсменка пробивала квитки, приносила чай, каву та хот-доги пасажирам. Люди були у шоці, не розуміючи, що відбувається.
Також Ярославі показали процес керування потягом та дали можливість зробити яскраві світлини з кабіни машиніста.
Судячи з реакції Магучіх, їй дуже сподобався цей незвичний день зміни професії, який подарував багато приємних емоцій не тільки чемпіонці, але й звичайним людям.
Нагадаємо, українка у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Також вона втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Напередодні Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.