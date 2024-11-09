Змінює професію? Магучіх спробувала себе у ролі провідниці потягу

Легкоатлетка Ярослава Магучіх взяла участь у незвичній колаборації із Укрзалізницею, спробувавши себе у ролі провідниці.

Українська спортсменка пробивала квитки, приносила чай, каву та хот-доги пасажирам. Люди були у шоці, не розуміючи, що відбувається.

Також Ярославі показали процес керування потягом та дали можливість зробити яскраві світлини з кабіни машиніста.

Судячи з реакції Магучіх, їй дуже сподобався цей незвичний день зміни професії, який подарував багато приємних емоцій не тільки чемпіонці, але й звичайним людям.

Нагадаємо, українка у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Також вона втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

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Напередодні Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.