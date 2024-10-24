World Athletics ратифікували світовий рекорд Магучіх

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) офіційно ратифікувала світовий рекорд у стрибках у висоту, який встановила українка Ярослава Магучії.

Про це йдеться на сайті організації.

World Athletics перевірила рекорд на відповідність, провела контроль на допінг та документальні перевірки.

Світовий рекорд Магучіх у стрибках у висоту був встановлений у липні в Парижі на етапі Діамантової ліги. Вона взяла висоту 2,10 м.

Українка здобула перемогу з результатом 2,03 м, після чого пішла на особистий рекорд — 2,07 м, підкоривши цю висоту з другої спроби. Ярослава не зупинилась на цьому та побила з першої спроби світовий рекорд встановленого болгаркою Стефкою Костадіновою на чемпіонаті світу в Римі 30 серпня 1987 року.

До цього особистий рекорд Магучіх складав 2,06 м, який вона встановила у 2021 році на змаганнях у Словаччині.

Топ-5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту

Ярослава Магучіх (2024 рік) — 2,10 м; Стефка Костадінова (1987 рік) — 2,09 м; Стефка Костадінова (1986 рік) — 2,08 м; Кайса Берквіст (2006 рік) — 2,08 м; Бланка Влашич (2009 рік) — 2,08 м.

Раніше повідомлялося, що Ярослава претендує на нагороду найкращій у світі легкоатлетці року