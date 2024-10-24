World Athletics ратифікували світовий рекорд Магучіх
Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) офіційно ратифікувала світовий рекорд у стрибках у висоту, який встановила українка Ярослава Магучії.
Про це йдеться на сайті організації.
World Athletics перевірила рекорд на відповідність, провела контроль на допінг та документальні перевірки.
Світовий рекорд Магучіх у стрибках у висоту був встановлений у липні в Парижі на етапі Діамантової ліги. Вона взяла висоту 2,10 м.
Українка здобула перемогу з результатом 2,03 м, після чого пішла на особистий рекорд — 2,07 м, підкоривши цю висоту з другої спроби. Ярослава не зупинилась на цьому та побила з першої спроби світовий рекорд встановленого болгаркою Стефкою Костадіновою на чемпіонаті світу в Римі 30 серпня 1987 року.
До цього особистий рекорд Магучіх складав 2,06 м, який вона встановила у 2021 році на змаганнях у Словаччині.
Топ-5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту
- Ярослава Магучіх (2024 рік) — 2,10 м;
- Стефка Костадінова (1987 рік) — 2,09 м;
- Стефка Костадінова (1986 рік) — 2,08 м;
- Кайса Берквіст (2006 рік) — 2,08 м;
- Бланка Влашич (2009 рік) — 2,08 м.
Раніше повідомлялося, що Ярослава претендує на нагороду найкращій у світі легкоатлетці року