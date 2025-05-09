Магучіх та Левченко змагаються у Катарі: онлайн-трансляція

Сьогодні, 9 травня, у столиці Катару Досі вперше відбудеться престижне легкоатлетичне шоу What Gravity Challenge, яке об’єднає провідних стрибунів світу.

Турнір має на меті започаткувати нову серію змагань та привернути увагу до видовищних дисциплін легкої атлетики.

Ключовою подією турніру стануть стрибки у висоту – вони пройдуть на сцені амфітеатру, створюючи унікальну атмосферу для спортсменів і глядачів. Організатор змагань – олімпійський чемпіон з Катару Мутаз Баршим.

Україну в жіночій частині турніру представлятимуть лідерка світового сезону, чемпіонка світу та рекордсменка Ярослава Магучіх, а також багаторазова призерка міжнародних турнірів Юлія Левченко.

Жіночі змагання розпочалися о 17:30 за київським часом, після чого на арену вийдуть чоловіки. Дивіться пряму трансляцію від "Суспільне Спорт" на "Чемпіоні".