Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Магучіх та Левченко змагаються у Катарі: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 9 травня 2025, 18:43
Магучіх та Левченко змагаються у Катарі: онлайн-трансляція
Ярослава Магучіх
Getty Images

Сьогодні, 9 травня, у столиці Катару Досі вперше відбудеться престижне легкоатлетичне шоу What Gravity Challenge, яке об’єднає провідних стрибунів світу.

Турнір має на меті започаткувати нову серію змагань та привернути увагу до видовищних дисциплін легкої атлетики.

Ключовою подією турніру стануть стрибки у висоту – вони пройдуть на сцені амфітеатру, створюючи унікальну атмосферу для спортсменів і глядачів. Організатор змагань – олімпійський чемпіон з Катару Мутаз Баршим.

Україну в жіночій частині турніру представлятимуть лідерка світового сезону, чемпіонка світу та рекордсменка Ярослава Магучіх, а також багаторазова призерка міжнародних турнірів Юлія Левченко.

Жіночі змагання розпочалися о 17:30 за київським часом, після чого на арену вийдуть чоловіки. Дивіться пряму трансляцію від "Суспільне Спорт" на "Чемпіоні".

LIVE трансляція Юлія Левченко Ярослава Магучіх Пряма трансляція

Ярослава Магучіх

Найгарніший дует легкої атлетики: Магучіх і Левченко разом станцювали на арені в Досі
Магучіх та Левченко виступлять на комерційному турнірі у Досі
Небо – ось це межа: Магучіх – про перемогу на другому етапі Діамантової ліги
Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Шанхаї
Розважається перед стартом Діамантової ліги: Магучіх захопила соцмережі черговим танцем

Останні новини