Визначився склад збірної України в змішаній естафеті 4x400 м на Олімпійських іграх

За підсумками чемпіонату України з легкої атлетики визначився склад змішаної естафетної команди на дистанції 4х400 метрів, який виступить на Олімпійських іграх-2024.

Серед жіночих змагань до естафети увійшли Анна Рижикова, Мар'яна Шостак та Тетяна Мельник (запасна).

У чоловічому турнірі кваліфікувалися Олександр Погоріло, Данило Даниленко та Віталій Бутрим (запасний).

Наразі Україна має три ліцензії на Олімпіаду-2024 в бігових видах спорту: Олександр Погорілко (400 м), а також Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (400 м з бар'єрами).

Напередодні стало відомо, що українська плавчиня Ніка Шарафутдінова здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024