Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Визначився склад збірної України в змішаній естафеті 4x400 м на Олімпійських іграх

Станіслав Лисак — 29 червня, 22:24
Визначився склад збірної України в змішаній естафеті 4x400 м на Олімпійських іграх

За підсумками чемпіонату України з легкої атлетики визначився склад змішаної естафетної команди на дистанції 4х400 метрів, який виступить на Олімпійських іграх-2024.

Серед жіночих змагань до естафети увійшли Анна Рижикова, Мар'яна Шостак та Тетяна Мельник (запасна).

У чоловічому турнірі кваліфікувалися Олександр Погоріло, Данило Даниленко та Віталій Бутрим (запасний).

Наразі Україна має три ліцензії на Олімпіаду-2024 в бігових видах спорту: Олександр Погорілко (400 м), а також Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (400 м з бар'єрами).

Напередодні стало відомо, що українська плавчиня Ніка Шарафутдінова здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри-2024

Збірна Росії з дзюдо відмовилася від участі в Олімпійських іграх
10 нейтральних атлетів отримали допуск на Олімпійські ігри
Оприлюднено склад олімпійської збірної України з гімнастики
Україна здобула додаткові дві ліцензії на Олімпійські ігри-2024 — завдяки позбавленню квот в атлетів з Росії та Білорусі
Україна буде представлена трьома спортсменами на Олімпійських іграх-2024 у сучасному п'ятиборстві

Останні новини