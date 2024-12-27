Магучіх увійшла до п'ятірки найкращих спортсменок року від L'Équipe

Ярослава Магучіх потрапила до п'ятірки найкращих спортсменок року за версією L'Équipe.

Результати голосування опубліковано на сайті видання.

Українка набрала 222 очки, що дозволило посісти п'яте місце. Переможницею стала американська гімнастка Сімона Байлз, яка здобула 1100 очок.

Друге місце дісталося канадській плавчині Саммер Макінтош – 582. Третю сходинку посіла ще одна плавчиня американка Кеті Ледекі – 552.

Ярославу також випередила легкоатлетка Сідні Маклафлін, яка набрала 257 очок.

У 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою та побила світовий рекорд 37-річної давності. Нещодавно вона була визнана найкращою атлеткою 2024 року в Україні та посіла восьме місце у голосуванні за найкращого спортсмена 2024 року в Європі.