Главан фінішував десятим на чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби

Українець Ігор Главан став десятим у спортивній ходьбі на 20 км на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває в Римі.

Главан продемонстрував найкращий результат серед українських атлетів — 1 година 22 хвилини і 3 секунди. Сергій Світличний посів 17 сходинку, а Іван Банзерук — 26.

Чемпіоном Європи став Персеус Карлстрем зі Швеції, який фінішував за 1:19:13. Срібло завоював іспанець Пол Макграт, а трійку на п'єдесталі пошани замкнув італійський спортсмен Франческо Фортунато.

Нагадаємо, що напередодні Людмила Оляновська виборола бронзу в жіночих змаганнях зі спортивної ходьби на 20 км.

Зазначимо, що континентальна першість триває до 12 червня.