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Ляхова та Кроль не вийшли до фіналу чемпіонату Європи в бігу на 800 м

Станіслав Лисак — 10 червня, 14:46
Ляхова та Кроль не вийшли до фіналу чемпіонату Європи в бігу на 800 м

Українські легкоатлетки Ольга Ляхова та Наталія Кроль не зуміли кваліфікуватися до фіналу чемпіонату Європи з бігу на 800 м, який відбувається в Римі.

Ляхова стала 13-ю в загальному заліку, подолавши дистанцію за 2:01,51 хв. У своєму забігу Ольга стала шостою. Зазначимо, що українка у 2019 році завоювала бронзу континентальної першості на цій дистанції.

Кроль фінішувала восьмою в третьому забігу, продемонструвавши результат 2:02,87 — 24 позиція загального заліку. Наталія є дворазовою чемпіонкою Європи в бігу на 800 м (2016, 2018).

До півфіналу кваліфікувалися три найкращі спортсменки з кожного забігу та наступні 4 найшвидші спортсменки в загальному заліку.

Напередодні Анна Рижикова не змогла кваліфікуватися до фіналу в бігу на 400 м з бар'єрами.

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)

Чемпіонат Європи-2024 у Римі триватиме до 12 червня.

Ольга Ляхова Наталія Кроль Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2024

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