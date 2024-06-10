Магучіх: З ногою все добре, 2,01 м стрибнула без болю

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що змогла виконати переможний стрибок на чемпіонаті Європи в Римі без болю.

Про це спортсменка розповіла в коментарі Суспільне Спорт.

"Це вже було після того, як я приземлилася на мат, зробила на носок. Нога трішки поїхала, але все добре. Я сильна, змогла стримати це, щоб не поїхати далі у шпагат. Чи вплинуло перенесення Топич на 2,01 м? Ні. Я не бачила у цьому сенсу, побачила, що стрибаю, пішла, стрибнула на 1,99 м і все, пішла чекати, поки Топич зробить свою спробу.

Нічого не турбувало, бо знала, що виконую свою справу, у мене все добре, і відчувала, що готова стрибати. Стан ноги? Усе добре. 2,01 м, як бачите, стрибнула без болю, все добре. Дуже рада цьому. Ми продовжимо підготовку і найголовніший старт, звісно, Олімпійські ігри", – сказала Магучіх.

Нагадаємо, Україна здобула подвійний подіум на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у жіночих стрибках у висоту — Ярослава Магучіх виборола золото, а у Геращенко — бронза.

Для Ярослави це друга перемога на континентальній першості. Вперше вона виграла Євро у 2022 році.