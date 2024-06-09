Українки невдало провели напівмарафон на Євро-2024
Українські легкоатлетки Вікторія Калюжна та Ольга Нижник не змогли поборотись за перемогу в напівмарафоні на Євро-2024.
Українки фінішували на 41 та 50 місці відповідно. Зазначимо, що перемогу здобула норвежка Кароліна Гровдаль з результатом 1:08:09. Другою прийшла румунка Жоан Челімо, а третьою Каллі Текері з Англії.
Результати напівмарафону
- Кароліна Гровдаль - 1:08:09
- Жоан Челімо - +0:46
- Каллі Текері - +0:49
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41. Вікторія Калюжна - +5:16
50. Ольга Нижник - +6:14
Нагадаємо, напередодні Михайло Кохан кваліфікувався у фінал у метанні молота, а Мар'яна Шостак — у бігу на 400 метрів.