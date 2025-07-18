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Українка Часс з особистим рекордом посіла 4 місце на молодіжному чемпіонаті Європи

Микола Дендак — 18 липня 2025, 22:05
Українка Часс з особистим рекордом посіла 4 місце на молодіжному чемпіонаті Європи
Альона Часс
Ulf Schiller/athletix.ch

Українська легкоатлетка Альона Часс зупинилася за крок від подіуму на молодіжному чемпіонаті Європи.

У фіналі з потрійного стрибка українка спершу невдало виконала дві спроби (заступ) але з третього разу показала найкращий особистий результат та посіла 4 місце. Вона стрибнула на 13,75 метра.

Інша українська спортсменка Світлана Бойчук опинилася на 10 сходинці (13,30 метра). Перемогу ж здобула румунська спортсменка Алексіа Йоана Доспін (14.05 м).

Молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Потрійний стрибок

  1. Алексіа Йоана Доспін (Румунія) – 14,05 метра;
  2. Клеманс Ружьє (Франція) – 13,93;
  3. Александрія Мітрович (Сербія) – 13,84
  4. Альона Часс (Україна) – 13,75;

...

10. Світлана Бойчук (Україна) – 13,30.

Нагадаємо, напередодні інший український легкоатлет Михайло Брудін теж посів 4 місце у фіналі молодіжного чемпіонату Європи з метання олімпійського диска. Також за крок від подіуму опинився Данило Дубина.

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