Знову четверте місце: Дубина зупинився за крок від подіуму на молодіжному чемпіонаті Європи

Український стрибун у довжину Данило Дубина зупинився за крок від подіуму у фіналі молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики.

У фіналі змагань він показав свій найкращий результат у кар'єрі, стрибнувши на 7,95 метра, але цього не вистачило, щоб опинитися у трійці призерів. Перемогу ж здобув французький легкоатлет Ерван Конате.

Молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Стрибки у довжину

Ерван Конате (Франція) – 8,25 метра; Божидар Сарабоюков (Болгарія) – 8,21; Каспері Вехмаа (Фінляндія) – 7,97 Данило Дубина (Україна) – 7,95

Нагадаємо, напередодні інший український легкоатлет Михайло Брудін також посів 4 місце у фіналі молодіжного чемпіонату Європи з метання олімпійського диска.