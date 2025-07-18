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Знову четверте місце: Дубина зупинився за крок від подіуму на молодіжному чемпіонаті Європи

Микола Дендак — 18 липня 2025, 21:38
Знову четверте місце: Дубина зупинився за крок від подіуму на молодіжному чемпіонаті Європи
Данило Дубина
Ulf Schiller/athletix.ch

Український стрибун у довжину Данило Дубина зупинився за крок від подіуму у фіналі молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики.

У фіналі змагань він показав свій найкращий результат у кар'єрі, стрибнувши на 7,95 метра, але цього не вистачило, щоб опинитися у трійці призерів. Перемогу ж здобув французький легкоатлет Ерван Конате.

Молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Стрибки у довжину

  1. Ерван Конате (Франція) – 8,25 метра;
  2. Божидар Сарабоюков (Болгарія) – 8,21;
  3. Каспері Вехмаа (Фінляндія) – 7,97
  4. Данило Дубина (Україна) – 7,95

Нагадаємо, напередодні інший український легкоатлет Михайло Брудін також посів 4 місце у фіналі молодіжного чемпіонату Європи з метання олімпійського диска.

Легка атлетика Чемпіонат Європи

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