Знову четверте місце: Дубина зупинився за крок від подіуму на молодіжному чемпіонаті Європи
Данило Дубина
Ulf Schiller/athletix.ch
Український стрибун у довжину Данило Дубина зупинився за крок від подіуму у фіналі молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики.
У фіналі змагань він показав свій найкращий результат у кар'єрі, стрибнувши на 7,95 метра, але цього не вистачило, щоб опинитися у трійці призерів. Перемогу ж здобув французький легкоатлет Ерван Конате.
Молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики
Стрибки у довжину
- Ерван Конате (Франція) – 8,25 метра;
- Божидар Сарабоюков (Болгарія) – 8,21;
- Каспері Вехмаа (Фінляндія) – 7,97
- Данило Дубина (Україна) – 7,95
Нагадаємо, напередодні інший український легкоатлет Михайло Брудін також посів 4 місце у фіналі молодіжного чемпіонату Європи з метання олімпійського диска.