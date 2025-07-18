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Брудін з найкращим результатом сезону завершив виступ на молодіжному чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 18 липня 2025, 18:24
Брудін з найкращим результатом сезону завершив виступ на молодіжному чемпіонаті Європи
Михайло Брудін
Фото (c)Ulf Schiller/athletix.ch

Український легкоатлет Михайло Брудін завершив виступ у дебютному фіналі молодіжного чемпіонату Європи.

20-річний українець зупинився у кроці від п'єдесталу - посівши четверте місце з найкращим результатом сезону - 59.85 м.

Попередній рекорд сезону Брудін показав на командному чемпіонаті Європи - 59.41 м. Особистий рекорд Михайла з метання олімпійського диска — 61.33 м, який він показав на турнірі в іспанській Памплоні (2023). 

Увесь п’єдестал зайняли цього разу німці – Штефен Ріхтер (64.67 м), Міка Сосна (63.42 м) та Маріус Каргес (62.20 м).

Напередодні четверо українців успішно подолали кваліфікацію та пробились у фінали молодіжного Євро.

Михайло Брудін

Михайло Брудін

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