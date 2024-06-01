Ткачук пропустить чемпіонат Європи в Римі

Срібна призерка чемпіонату Європи з бігу на 400 метрів з бар’єрами Вікторія Ткачук не братиме участь на чемпіонаті Європи, який пройде з 7 до 12 червня у Римі.

Про це легкоатлетка повідомила у себе в інстаграмі.

"На жаль, мені довелося прийняти складне для себе рішення, я пропускаю чемпіонат Європи, який вже за тиждень відбудеться в Римі. Але цей сезон особливий, і всі сили хочу спрямувати на те, щоб успішно виступити на Олімпійських іграх, краще відновитися та якісно виконувати роботу.

Дякую кожному за підтримку. Дякую, що ви зі мною. І хочу сказати, що кожен спортсмен, особливо в олімпійський рік, викладається на двісті відсотків у всіх сенсах цього слова. Є багато випробувань і складних ситуацій, які ми переживаємо. Тому вдячна тим людям, які щиро нас підтримують, хвилюються за нас, допомагають і по-справжньому поряд у такі складні моменти", — сказала Ткачук.

Нагадаємо, чемпіонат Європи через пошкодження також пропустить Марина Бех-Романчук.