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Ткачук здобула перемогу на чемпіонаті України

Олександр Булава — 12 липня 2026, 20:04
Ткачук здобула перемогу на чемпіонаті України
Вікторія Ткачук
athletix.ch

Бігунка Вікторія Ткачук здобула перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся у Львові.

У бігу на дистанції 400 м з бар'єрами Ткачук стала першою з результатом 56,09 секунди. "Срібло" виборола" Аліна Кишкіна (56,79 с), "бронза" в Ольги Машанєнкової (1.01,23 хв).

Зазначимо, що першість у 2025 році Вікторія Ткачук пропустила через травму.

Чемпіонат України з легкої атлетики, біг на 400 м з бар'єрами:

  1. Вікторія Ткачук (Донецька область) – 56,09 с
  2. Аліна Кишкіна (Дніпропетровська область) – 56,79 с
  3. Ольга Машанєнкова (Рівненська область) – 1.01,23 хв

Напередодні Вікторія Ткачук здобула срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Континентального туру з легкої атлетики, який проходив у Варшаві.

Вікторія Ткачук

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