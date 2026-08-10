Ніби знову вчуся відчувати своє тіло: Ткачук – про результат кваліфікації на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Українка Вікторія Ткачук відреагувала на свій успішний старт у бігу на 400 метрів з бар'єрами на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Ткачук успішно подолала кваліфікацію показавши результат 55.60 (4-те загальне місце) та вийшла у півфінал турніру.

"Перед останнім бар'єром додала зайві кроки, зробила те, що тренер казав не робити. Але це забіг, і не те щоб я супер берегла сили. Я зараз не в тій позиції, щоб бігти легко, бо, як розумію, у півфіналі йде боротьба за доріжки, але рада, що потрапила. Рада своїй нинішній формі та відчуттям, із якими пройшла цей забіг.

Так, не все пройшло гладко, але це 400 метрів з бар'єрами. Наша мета – проходити її як гладку дистанцію, але є 10 бар'єрів, які іноді додають ритмічних помарок, тож це виправлятимемо. На першій половині був занадто сильний вітер, і я зачепила кілька бар'єрів, тому це трохи позначилося на фінішній прямій.

400 метрів з бар'єрами – це завжди технічна дистанція, де за відчуттями я ніби знову вчуся відчувати своє тіло та долати її, бо багато пропустила. З іншого боку, у мене вже чимало досвіду, тому немає на що жалітися чи шукати виправдань, потрібно працювати", – сказала Ткачук.