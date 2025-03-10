Скандальний забіг: дівчина отримала струс мозку через удар естафетною паличкою від суперниці

Спортивний світ шокований неспортивною поведінкою під час чемпіонату штату Вірджинія з легкої атлетики. Юна спринтерка Бруквільської школи Кейлен Такер отримала струс мозку та можливий перелом черепа після удару естафетною паличкою, нанесеного суперницею просто під час забігу.

Інцидент стався під час естафети 4×200 метрів у приміщенні. Такер намагалася вийти на внутрішню доріжку, коли бігунка з іншої школи несподівано замахнулася та вдарила її естафетною паличкою по голові.

Момент удару зафіксували камери, а глядачі були в шоці від побаченого. Після удару спортсменка різко зійшла з дистанції, тримаючись за голову. Зрештою, її команда була змушена знятися з гонки.

За даними видання New York Post, лікарі діагностували у Кейлен струс мозку та підозру на перелом черепа. Школа Норкома була дискваліфікована, проте ні тренер, ні спортсменка не вибачилися перед постраждалою.

Родина постраждалої дівчини вимагає більш жорстких санкцій, а спортивні органи вже почали розслідування.

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