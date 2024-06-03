Кращі з кращих: World Athletics анонсувала нове змагання з рекордним призовим фондом

World Athletics анонсувала нове міжнародне змагання, яке стартуватиме у 2026 році та матиме найбільший призовий фонд в історії легкої атлетики.

Про це організація повідомила на офіційному сайті.

Турнір матиме назву "World Athletics Ultimate Championship". На ньому зійдуться чемпіони світу, олімпійські чемпіони, переможці Діамантової ліги та провідні атлети року, які представлятимуть свої національні збірні. Призовий фонд складе 10 млн доларів, а золоті медалісти отримають 150 тисяч доларів.

Столиця Угорщини, Будапешт, прийматиме перше змагання з 11 по 13 вересня 2026 року. Після цього їх будуть проводити кожні два роки, а міста-господарі будуть визначатися додатково.

Раніше ми повідомляли, що українська атлетка Ярослава Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.