Срібло не влаштовує: Магучіх показала важке тренування після змагань у Парижі
Ярослава Магучіх не з тих, хто дозволяє собі довго відпочивати після змагань.
Лише кілька днів тому українська легкоатлетка здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Парижі, а вже сьогодні – знову на стадіоні, працює на максимум.
На новому відео, яким Ярослава поділилася в Тіктоці, вона демонструє серію стрибків через бар’єри – технічне, динамічне тренування, що потребує максимальної концентрації та фізичної витривалості.
Нагадаємо, напередодні українка виборола срібло на етапі в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагерс.
Раніше повідомлялося, що завдяки сріблу на етапі в Парижі Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, отримавши право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбудеться 27-28 серпня у Цюріху.