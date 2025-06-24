Срібло не влаштовує: Магучіх показала важке тренування після змагань у Парижі

Ярослава Магучіх не з тих, хто дозволяє собі довго відпочивати після змагань.

Лише кілька днів тому українська легкоатлетка здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Парижі, а вже сьогодні – знову на стадіоні, працює на максимум.

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На новому відео, яким Ярослава поділилася в Тіктоці, вона демонструє серію стрибків через бар’єри – технічне, динамічне тренування, що потребує максимальної концентрації та фізичної витривалості.

Нагадаємо, напередодні українка виборола срібло на етапі в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагерс.

Раніше повідомлялося, що завдяки сріблу на етапі в Парижі Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, отримавши право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбудеться 27-28 серпня у Цюріху.