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Магучіх: Мені наплювати, що думає ексросіянка Куліченко

Руслан Травкін — 15 жовтня, 23:03
Магучіх: Мені наплювати, що думає ексросіянка Куліченко
Ярослава Магучіх
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Олімпійська чемпіонка Парижа та власниця світового рекорду зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх відреагувала на критику з боку кіпрської спортсменки Олени Куліченко.

Ярослава в інтерв'ю Tribuna.com зізналася, що їй все одно на думку Куліченко.

"Чесно, мені трішечки наплювати, що вона каже і що вона думає. На Олімпійських іграх усім спортсменам достатньо уваги було. Але мені смішно це слухати, чесно", – сказала українська спортсменка.

На Олімпіаді Магучіх заявила, що засуджує допуск на змагання спортсменів з Росії та Білорусі. Колишню росіянку Куліченко це розлютило, вона заявила, що "не розуміє, навіщо змішувати політику і спорт".

Нагадаємо, Ярослава претендує на нагороду найкращій у світі легкоатлетці року.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Олімпійські ігри Стрибки у висоту

Ярослава Магучіх

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