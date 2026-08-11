Килипко не змогла подолати кваліфікацію на чемпіонаті Європи
Марина Килипко
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Українська легкоатлетка Марина Килипко не змогла подолати кваліфікацію у стрибках з жердиною на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває у Бірмінгемі.
Українка тричі не змогла взяти висоту 4,40 м та опинилася поза 12-ю найкращих.
Фінальні змагання в цій дисципліні відбудуться у четвер, 13 серпня, о 21:50 за київським часом.
Нещодавно Килипко здобула свою дев'яту золоту медаль на чемпіонаті України, виконавши стрибок на 4.20 метра.
Нагадаємо, напередодні Михайло Кохан здобув бронзу чоловічого турніру з метання молота.