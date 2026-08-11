Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Килипко не змогла подолати кваліфікацію на чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 11 серпня 2026, 23:00
Килипко не змогла подолати кваліфікацію на чемпіонаті Європи
Марина Килипко
Інстаграм

Українська легкоатлетка Марина Килипко не змогла подолати кваліфікацію у стрибках з жердиною на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває у Бірмінгемі.

Українка тричі не змогла взяти висоту 4,40 м та опинилася поза 12-ю найкращих.

Фінальні змагання в цій дисципліні відбудуться у четвер, 13 серпня, о 21:50 за київським часом.

Нещодавно Килипко здобула свою дев'яту золоту медаль на чемпіонаті України, виконавши стрибок на 4.20 метра.

Нагадаємо, напередодні Михайло Кохан здобув бронзу чоловічого турніру з метання молота.

Марина Килипко

Марина Килипко

Кохан кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу-2025, Килипко та Гладійчук не подолали відбір
Із Магучіх, Левченко та Коханом. Україна оголосила склад на ЧС-2025
Килипко здобула першу за три роки перемогу на міжнародних змаганнях
Килипко з найкращим результатом за 4 роки посіла друге місце на командному ЧЄ
Килипко з найкращим результатом за чотири роки перемогла в Кубку України

Останні новини