Марафон: усе що потрібно знати про найдовший легкоатлетичний забіг
Уперше офіційно марафонський забіг було проведено ще у 1986 році
Біг – один із найпопулярніших видів дозвілля для людей, які пропагують активний спосіб життя та займаються фізкультурою. І якщо культура бігу в Україну прийшла відносно недавно, то у світі організовано бігають уже понад століття. Очевидно, що наймасовішим видом є марафонський біг, або простіше – марафон – легкоатлетична дисципліна на шосе дистанцією 42 км і 195 метрів.
На сьогодні найбільшими забігами світу є Токійський, Бостонський, Берлінський, Чиказький і Нью-Йоркський. Однак про них – нижче. Головне, що потрібно розуміти – більшість марафонів є відкритими для кожного охочого. А самі змагання класифікуються за категорічми: A, B, C... та рівнями: Platinum (найпрестижніша категорія), Gold, Elite та інші.
Історія
За легендою, грецький воїн Фідіппід пробіг у 490 році до нашої ери без зупинок з міста Марафон до Афін, символізуючи перемогу греків над персами.
У сучасному вигляді, проте не на сучасній дистанції, цей вид увійшов до програми перших Олімпійських ігор, які відбулися в Афінах у 1896 році. Ідею включити до програми Олімпіади біг на найдовшій дистанції підтримав сам П’єр Де Кубертен – засновник сучасних Ігор. На етапі зародження дистанція марафонських забігів не була сталою, а залежала переважно від локації, яка була заявлена організаторами.
Олімпійські ігри
На перших Олімпійських іграх дистанція марафону становила рівно 40 кілометрів. Переможцем у цій новій легкоатлетичній дисципліні став грецький водоноша Спиридон Луїс, який подолав маршрут за 2 години 58 хвилин і 50 секунд.
Упродовж перших шести Олімпіад довжина марафону не була сталою. Класична дистанція – 42 кілометри й 195 метрів – вперше з’явилася в 1908 році на Іграх у Лондоні. Тоді її спеціально подовжили, щоб королівська родина могла спостерігати за стартом із балкона Віндзорського палацу.
Після кількох змін, у 1921 році Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно затвердила стандартну марафонську дистанцію – 42,195 км. Починаючи з Олімпійських ігор 1924 в Парижі, ця довжина зберігається донині.
Марафон увійшов до програми чемпіонатів світу в 1983 році. А в 1984-му в Лос-Анджелесі жінки вперше стартували на цій дистанції в рамках Олімпійських ігор.
Цікавий факт: Міжнародний олімпійський комітет виміряв маршрут, який, згідно з легендою, пробіг гонець Фідіппід від Марафону до Афін. Його довжина виявилась значно коротшою – лише 34,5 км.
Найпрестижніші марафони світу
У 2006 році директори п'яти, на той час, найпрестижніших марафонів (Бостонського, Нью-Йоркського, Чиказького, Берлінського та Лондонського) ударили по руках і створили World Marathon Majors.
Бостонський марафон
Коли проходить: третій понеділок квітня, на "День патріота".
Перший забіг: 1897 рік.
Це найстаріший марафон з усіх, що проводяться щорічно, і один з найстаріших у світі. В його створенні варто запам’ятати два імені: перший керівник олімпійської команди США Джон Грем, як автор ідеї та організатор; бостонський бізнесмен Герберт Голтон, як спонсор. Хоча, все ж варто сказати й третє ім'я – Джон Макдермотт. 19 квітня 1897 року він записав себе на сторінки історії, ставши першим переможцем Бостонського марафону.
З часом маршрут забігу змінився, дистанція збільшилася, але залишився незмінним вплив марафону на світовий спорт. Саме тут вперше в історії до змагань допустили жінку (у 1972 році), а три роки по тому в забігу взяла участь людина на інвалідному візку. Це був Боб Голл. Перед стартом він посперечався з тодішнім директором перегонів Віллом Клоні, що фінішує менш ніж за 3 години, і виграв спір, показавши час 2 години 58 хвилин.
Цікаві факти
Ми сказали, що марафон проходить щорічно в третій понеділок квітня, але це не зовсім правда. У 2020 році через пандемію коронавірусу забіг перенесли на вересень, та й відбувся він віртуально. А змагання 2021-го пройшли вже офлайн, але у жовтні.
Бігуни мають пройти кваліфікаційний відбір, виконавши нормативи за часом, що відповідають статі та віку, що є ще одним аспектом – крім дистанції та тривалості – унікальним для Бостонського марафону.
У 2013 році під час забігу стався теракт: біля фінішу вибухнули дві бомби, що призвело до загибелі трьох людей і поранення понад 260 глядачів та учасників. Подальші пошуки підозрюваних призвели до смертельної перестрілки та переслідування, яке на день перекрило рух у Бостоні.
У 2007 році американська астронавтка Суніта Вільямс вперше здолала марафонську дистанцію, перебуваючи в космосі. Її час склав – 4 години 23 хвилини.
Лондонський марафон
Коли проходить: четверта неділя квітня.
Перший забіг: 1981 рік
Історія Лондонського марафону бере свій початок з… Нью-Йоркського, на якому в 1979 році взяв участь британський спортсмен Кріс Брашер. Пізніше в газеті "The Observer" він запитав:
"Цікаво, чи можна було б організувати фестиваль у Лондоні? Чи міг би Лондон провести такий фестиваль? У нас є курс... але чи є у нас серце і гостинність, щоб прийняти весь світ?".
Не чекаючи відповіді, Брашер разом зі своїм другом Джоном Діслі вже за 18 місяців провів перший Лондонський марафон, і це було феєрично. Можливо, допоміг гарний спонсорський контракт з Gillette (75 000 фунтів на три роки), але на перший забіг було понад 20 000 охочих. А на участь у перегонах 1982 року було подано понад 90 000 заявок з усього світу.
З того часу кількість учасників Лондонського марафону зросла до більш ніж 43 000, а елітні бігуни змагаються за 308 000 доларів призових. Під час забігу були встановлені як чоловічі, так і жіночі світові рекорди. Забіг транслюють у понад 196 країнах світу, а у Великій Британії його дивляться від чотирьох до п'яти мільйонів глядачів на BBC.
Цікаві факти
- Під час марафону може відбуватися весілля. Першою парою, що одружилася "на ходу", у 1999 році стали Мік Гамбрілл та Барбара Коул;
- На Лондонському марафоні було зафіксовано понад 100 офіційних спроб встановлення рекордів Гіннесса. Серед них - "найшвидший марафон з побутовим приладом" та "найшвидший марафон в одязі рослини";
- Існує група, яка з моменту заснування марафону в 1981 році не пропустила жоден забіг. Їх називають "вічно присутні";
- У 2016 році на Лондонському марафоні фінішував мільйонний учасник;
- На першому марафоні було два переможці: американець Дік Бердслі та норвежець Інге Сімонсен перетнули фінішну лінію, тримаючись за руки.
Берлінський марафон
Коли проходить: остання неділя вересня.
Перший забіг: 1974 рік.
Історія цього марафону переплітається з історією самої Німеччини. Коли у 1974 вперше відбувся цей забіг, маршрут був обмежений Західним Берліном, адже після поразки у Другій світовій війні Німеччину поділили на західну і східну, а між ФРН (Федеративна Республіка Німеччина) та НДР (Німецька Демократична Республіка) була зведена Берлінська стіна. І лише після її падіння в листопаді 1989 року розпочалася нова ера, як для країни, так і для марафону.
30 вересня 1990-го, за три дні до возз'єднання Німеччини, маршрут Берлінського марафону пролягав через Бранденбурзькі ворота та обидві частини Берліна. Зараз цей забіг майже не відрізняється від зразка 1990-го. І його заведено вважати найшвидшим серед найбільших.
Цікаві факти
- У Берліні було встановлено не один світовий рекорд:
Серед жінок: Наоко Такахаші (2001 рік), Тігст Ассефа (2023).
Серед чоловіків: Пауль Тергат (2003), Хайле Гебреселассіє (2007, 2008), Патрік Макау (2011), Вілсон Кіпсанг (2013), Денніс Кіметто (2014), Еліуд Кіпчоге (2018, 2022);
- Нові учасники часто помиляються на фініші, вважаючи, що він біля Бранденбурзьких воріт, але це не так. Між воротами та фінішем відстань близько 200 метрів;
- На фініші марафону учасникам пропонують… пиво, щоправда, безалкогольне.
Чиказький марафон
Коли проходить: друга неділя жовтня.
Перший забіг: 1905 рік.
Історія марафону в Чикаго має два початки. По суті, перший забіг відбувся в 1905 році, тобто лише через 8 років після створення Бостонського марафону (нагадаємо, найстарішого серед найбільших). Цей забіг також проводився щорічно, але у 1920-х роках його перестали проводити.
Другим днем народження марафону є 25 вересня 1977 року. Його ж заведено вважати початком цього забігу, адже саме у 1977-му була створена сучасна версія перегонів під новою організацією.
Серед усіх найбільших забігів лише цей може серйозно посперечатися з Берлінським за право називатися найшвидшим. За всю історію Чиказького марафону було встановлено шість світових рекордів: двічі чоловічих і чотири рази жіночих.
Що важливо, обидва чинні рекорди було встановлено саме в Чикаго. У 2024-му кенійська спортсменка Рут Чепнгетич подолала дистанцію за 2:09:56 та побила рекорд Тігст Ассефи, що був встановлений в Берліні роком раніше.
Серед чоловіків рекорд також встановили нещодавно (у 2023-му), також покращивши результат Берліна. Проте це досягнення має сумну історію. Всього за 4 місяці після свого тріумфу світовий рекордсмен кенієць Келвін Кіптум трагічно загинув у аварії. На марафоні 2024-го організатори вшанували його пам'ять хвилиною мовчання та виставкою.
Цікаві факти
- В історії Чиказького марафону зафіксовано п'ять випадків смерті. Усі – в період з 1998 по 2007 роки;
- За даними світової статистики, у середньому на 50 тис. учасників марафонів припадає один смертельний випадок;
- У 2011-му американка Ембер Міллер подолала дистанцію вагітною (38 тижнів і 5 днів). Одразу після фінішу в неї почалися перейми, і за кілька годин по тому Ембер народила доньку Одру Міллер;
- У перші роки Чиказький марафон проводився в серпні;
- Чиказький марафон приносить місту близько $500 мільйонів у 2024. Це готелі, транспорт, ресторани та туризм.
Нью-Йоркський марафон
Коли проходить: перша неділя листопада.
Перший забіг: 1970 рік.
Пам’ятаєте, що на Бостонському марафоні вперше дозволили виступи жінкам? Цьому дуже сильно посприяла Ніна Кусчик, яка була єдиною жінкою у першому Нью-Йоркському забігу, проте не змогла його завершити.
Власне, вона почала відстоювати ідею рівності статей на марафонах та в 1971-му звернулася з цим проханням до Аматорського спортивного союзу. У підсумку її допустили до змагань у Бостоні в 1972 році, де Ніна здобула перемогу. Але була проблема. АСС дозволив участь за умови різного часу старту (жінки починали на 10 хвилин раніше).
Вже за 7 місяців після тріумфу вона та ще 7 жінок взяли участь у Нью-Йоркському марафоні, де на знак протесту проти різного часу старту всі десять хвилин прочекали на початку гонки. Ніна знову виграла забіг, а АСС скасував це правило.
"Біг – це не чоловіча і не жіноча справа. Це просто здоров'я", – сказала Кусчик після перемоги у 1972-му.
Цікаві факти
- Це найбільший у світі марафон. Щороку забіг збирає понад 50 000 бігунів і 12 000 волонтерів, а у 2016 гонку завершили 51 394 людей;
- Понад 2,5 мільйона глядачів стоять на трасі, яка проходить через п’ять районів міста: Стейтен-Айленд, Бруклін, Квінс, Бронкс і Мангеттен;
- Ювілейний 50-й марафон в Нью-Йорку не відбувся. Його скасували через пандемію коронавірусу. Також забігу не було у 2012-му, коли місто оговтувалося після урагану Сенді;
- Заявки на реєстрацію з 1996 року подаються в лотерею. Цей процес триває й досі.
Токійський марафон
Коли проходить: 6 березня.
Перший забіг: 2007 рік.
Токійський марафон в історії свого заснування дещо схожий на Чикаго. У нього також два дні народження. Головний та офіційний – 2007 рік. Саме тоді між собою поєдналися два інші забіги та світ побачила сучасна версія Токійського марафону.
Але його батьками є Токійський міжнародний марафон (чоловіче змагання, що проводилося з 1981 року), та Токійський міжнародний жіночий марафон" (жіноче змагання, що проводилося з 1979 року). Зараз це ефектне дійство, адже маршрут проходить через найважливіші історичні та туристичні місця Токіо.
Цікаві факти
- Правила змагань дуже точні та повинні дотримуватися дослівно, інакше будуть дуже суворі санкції;
- Глядачі в Японії також відрізняються. Вони підтримують спортсменів, але без оглушливих звуків;
- На змаганнях беруть участь близько 35 тисяч учасників, які обираються випадковим чином з понад 300 тисяч щорічних заявок. У змаганнях можуть брати участь спортсмени на візках, а 400 місць зарезервовано для благодійних бігунів;
- Поряд з бігунами у класичному одязі часто змагаються люди в різних дивацьких костюмах. На марафоні можна побачити косплеї на супергероїв, ніндзя, історичних або мультиплікаційних персонажів.
У 2024 році було оголошено, що World Marathon Majors поповниться забігом у столиці Австралії – Сіднеї.
До речі, останні Кейптаунський та Шанхайський марафони наразі проходять процес оцінки та, ймовірно, найближчими роками поповнять найстатуснішу серію.
Марафонський біг в Україні
Білоцерківський марафон є найстарішим забігом в Україні. Вперше його провели ще в 1987 році. Зараз він проходить в межах чемпіонату України.
А ось найпрестижнішим є Київський, який з 2010 року традиційно проводиться в жовтні у столиці України. Обидва змагання проходять під егідою Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).
Рекордсменами України на марафонській дистанці є Дмитро Барановський – у чоловіків (2:15:07, Фукуока) та Олена Шурхно – у жінок (2:23:32, Берлін).
Також в Україні проводиться безліч півмарафонів та чвертьмарафонів. Що це таке і як їх розрізнити?
Різновиди
- Півмарафон – забіг на дистанції довжиною 21 км.
- Чвертьмарафон – 10 км.
- Ультрамарафон – забіг на будь-яку дистанцію, яка є більшою за класичні 42 км 195 м.
- Найбільш поширеними є забіги на певну дистанцію, або на час. Як, наприклад, добовий біг.
- Найпоширенішими дистанціями є 50 та 100 км, 50 та 100 миль (1 миля = 1609,3 метра).
Правила марафонів
Правила регламентуються Міжнародною федерацією легкої атлетики (World Athletics). Також на марафонах фіксуються світові рекорди. Щоправда, за певними критеріями, які стосуються рельєфу – перепад висот на дистанції не повинен перевищувати 1/1000, тобто один метр на 1 кілометр дистанції. Якщо перепад висот становить понад 42 метри, то всі результати є неофіційними, а світові рекорди не можуть бути ратифіковані.
Серед найстатусніших вищевказаним критеріям не відповідають марафони в Бостоні (перепади – 136,29 м) та Лос-Анджелесі (121,94 м).
Важливо: довжина має бути не меншою за 42 км 195 м, і не більшою на 0,1%, тобто 42 метри.
Марафони бувають некомерційними та комерційними. До перших відносяться змагання на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. До других – більшість відомих марафонів по всьому світу, які мають вступний внесок та призовий фонд.
У забігах, які проходять під егідою World Athletics, формується рейтинг.
Світові рекорди
Були ратифікованими у 2004 році. До того часу фіксувалася статистика найкращих результатів. Чинним світовим рекордсменом у чоловіків є Келвін Кіптун. На Чиказькому марафоні у 2023 році кенієць подолав дистанцію за 2:00:35. У лютому 2024 року Кіптун загинув у ДТП. Йому було лише 24...
Також у Чикаго було встановлено й чинний світовий рекорд у жінок. У 2024 році кенійка Рут Чепнгетич фінішувала з результатом 2:09:56.
Розклад світових марафонів на 2025 рік
World Marathon Majors
- Токіо – 2 березня;
- Бостон – 21 квітня;
- Лондон – 27 квітня;
- Сідней – 31 серпня;
- Берлін – 21 вересня;
- Чикаго – 21 жовтня;
- Нью-Йорк – 2 листопада.
Загалом на 2025 рік затверджено понад 350 марафонів.
Розклад марафонів в Україні
- Біла Церква – 4 жовтня;
- Київ – 11 жовтня.
Півмарафони в Україні
- Київський півмарафон Незламності – 13 квітня;
- Нова пошта напівмарафон Львів – 4 травня;
- Вінницький півмарафон Незламності – 14 вересня;
- Нова пошта напівмарафон Рівне – 21 вересня;
- Всеукраїнські змагання Франківський напівмарафон – 5 жовтня;
- Нова пошта напівмарафон Київ – 26 жовтня.
У списку вказані лише офіційні забіги під егідою ФЛАУ.
Цікаві факти про марафони
- 7 континентів за тиждень. У 2003 році британець Ранульф Файнс пробіг за 7 днів 7 марафонів, по одному на кожному з семи континентів. У 2014 році змагання "7 марафонів на 7 континентах за 7 днів" стало комерційним продуктом.
- Один марафон на день. У 2009 році іспанець Рікардо Абад Мартінес пробіг 150 марафонів за 150 днів. Бельгієць Стефаан Енгелс у 2011-му покращив результат попередника: 365 марафонів за 365 днів. Але у 2012 році Рікардо Абад Мартінес перевершив їх всіх, пробігши 500 марафонів за 500 днів.
- Бігу вік не на заваді. 31 грудня 2010 року 55-річний канадський пенсіонер Мартін Парнелл пробіг марафонську дистанцію 250 разів упродовж року, покривши 10550 км, зносивши 25 пар кросівок, часом за температури нижчої, ніж -30 градусів Цельсія.
- Корисно для здоров’я. Іспанські вчені довели, що у людей, які беруть участь у марафонах, у похилому віці кістки менш схильні до старіння і руйнування.
- 20 секунд мають значення. Еліуд Кіпчоге біг марафон за допомогою пейсмейкерів, цього разу трасою у Відні та подолав дистанцію за 1 годину 59 хвилин і 40,2 секунди. Він став першою людиною в історії, яка пробігла марафон швидше за дві години, проте рекорд не було зараховано через використання пейсмейкерів, що зменшували опір повітря.
- Найдовший результат в історії. Японський бігун Шизо Канакурі стартував на Олімпіаді 1912 року, але знепритомнів і не фінішував. Лише у 1967 році (через 54 роки!) його запросили до Швеції символічно завершити марафон. Його "офіційний час": 54 роки, 8 місяців, 6 днів.
- Наймолодший марафонець. Індійський хлопчик Будхія Сінгх пробіг марафон у віці 5 років. Тепер участь дітей у марафонах суворо обмежена.