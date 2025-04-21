Марафон: усе що потрібно знати про найдовший легкоатлетичний забіг

Уперше офіційно марафонський забіг було проведено ще у 1986 році

Біг – один із найпопулярніших видів дозвілля для людей, які пропагують активний спосіб життя та займаються фізкультурою. І якщо культура бігу в Україну прийшла відносно недавно, то у світі організовано бігають уже понад століття. Очевидно, що наймасовішим видом є марафонський біг, або простіше – марафон – легкоатлетична дисципліна на шосе дистанцією 42 км і 195 метрів.

На сьогодні найбільшими забігами світу є Токійський, Бостонський, Берлінський, Чиказький і Нью-Йоркський. Однак про них – нижче. Головне, що потрібно розуміти – більшість марафонів є відкритими для кожного охочого. А самі змагання класифікуються за категорічми: A, B, C... та рівнями: Platinum (найпрестижніша категорія), Gold, Elite та інші.

Історія

За легендою, грецький воїн Фідіппід пробіг у 490 році до нашої ери без зупинок з міста Марафон до Афін, символізуючи перемогу греків над персами.

У сучасному вигляді, проте не на сучасній дистанції, цей вид увійшов до програми перших Олімпійських ігор, які відбулися в Афінах у 1896 році. Ідею включити до програми Олімпіади біг на найдовшій дистанції підтримав сам П’єр Де Кубертен – засновник сучасних Ігор. На етапі зародження дистанція марафонських забігів не була сталою, а залежала переважно від локації, яка була заявлена організаторами.

Олімпійські ігри

На перших Олімпійських іграх дистанція марафону становила рівно 40 кілометрів. Переможцем у цій новій легкоатлетичній дисципліні став грецький водоноша Спиридон Луїс, який подолав маршрут за 2 години 58 хвилин і 50 секунд.

Упродовж перших шести Олімпіад довжина марафону не була сталою. Класична дистанція – 42 кілометри й 195 метрів – вперше з’явилася в 1908 році на Іграх у Лондоні. Тоді її спеціально подовжили, щоб королівська родина могла спостерігати за стартом із балкона Віндзорського палацу.

Після кількох змін, у 1921 році Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно затвердила стандартну марафонську дистанцію – 42,195 км. Починаючи з Олімпійських ігор 1924 в Парижі, ця довжина зберігається донині.

Марафон увійшов до програми чемпіонатів світу в 1983 році. А в 1984-му в Лос-Анджелесі жінки вперше стартували на цій дистанції в рамках Олімпійських ігор.

Цікавий факт: Міжнародний олімпійський комітет виміряв маршрут, який, згідно з легендою, пробіг гонець Фідіппід від Марафону до Афін. Його довжина виявилась значно коротшою – лише 34,5 км.

Найпрестижніші марафони світу

У 2006 році директори п'яти, на той час, найпрестижніших марафонів (Бостонського, Нью-Йоркського, Чиказького, Берлінського та Лондонського) ударили по руках і створили World Marathon Majors.

Бостонський марафон

Коли проходить: третій понеділок квітня, на "День патріота".

Перший забіг: 1897 рік.

Схема Бостонського марафону

Це найстаріший марафон з усіх, що проводяться щорічно, і один з найстаріших у світі. В його створенні варто запам’ятати два імені: перший керівник олімпійської команди США Джон Грем, як автор ідеї та організатор; бостонський бізнесмен Герберт Голтон, як спонсор. Хоча, все ж варто сказати й третє ім'я – Джон Макдермотт. 19 квітня 1897 року він записав себе на сторінки історії, ставши першим переможцем Бостонського марафону.

З часом маршрут забігу змінився, дистанція збільшилася, але залишився незмінним вплив марафону на світовий спорт. Саме тут вперше в історії до змагань допустили жінку (у 1972 році), а три роки по тому в забігу взяла участь людина на інвалідному візку. Це був Боб Голл. Перед стартом він посперечався з тодішнім директором перегонів Віллом Клоні, що фінішує менш ніж за 3 години, і виграв спір, показавши час 2 години 58 хвилин.

Цікаві факти

Ми сказали, що марафон проходить щорічно в третій понеділок квітня, але це не зовсім правда. У 2020 році через пандемію коронавірусу забіг перенесли на вересень, та й відбувся він віртуально. А змагання 2021-го пройшли вже офлайн, але у жовтні.

Бігуни мають пройти кваліфікаційний відбір, виконавши нормативи за часом, що відповідають статі та віку, що є ще одним аспектом – крім дистанції та тривалості – унікальним для Бостонського марафону.

У 2013 році під час забігу стався теракт: біля фінішу вибухнули дві бомби, що призвело до загибелі трьох людей і поранення понад 260 глядачів та учасників. Подальші пошуки підозрюваних призвели до смертельної перестрілки та переслідування, яке на день перекрило рух у Бостоні.

У 2007 році американська астронавтка Суніта Вільямс вперше здолала марафонську дистанцію, перебуваючи в космосі. Її час склав – 4 години 23 хвилини.

Лондонський марафон

Коли проходить: четверта неділя квітня.

Перший забіг: 1981 рік

Схема Лондонського марафону

Історія Лондонського марафону бере свій початок з… Нью-Йоркського, на якому в 1979 році взяв участь британський спортсмен Кріс Брашер. Пізніше в газеті "The Observer" він запитав:

"Цікаво, чи можна було б організувати фестиваль у Лондоні? Чи міг би Лондон провести такий фестиваль? У нас є курс... але чи є у нас серце і гостинність, щоб прийняти весь світ?".

Не чекаючи відповіді, Брашер разом зі своїм другом Джоном Діслі вже за 18 місяців провів перший Лондонський марафон, і це було феєрично. Можливо, допоміг гарний спонсорський контракт з Gillette (75 000 фунтів на три роки), але на перший забіг було понад 20 000 охочих. А на участь у перегонах 1982 року було подано понад 90 000 заявок з усього світу.

З того часу кількість учасників Лондонського марафону зросла до більш ніж 43 000, а елітні бігуни змагаються за 308 000 доларів призових. Під час забігу були встановлені як чоловічі, так і жіночі світові рекорди. Забіг транслюють у понад 196 країнах світу, а у Великій Британії його дивляться від чотирьох до п'яти мільйонів глядачів на BBC.

Цікаві факти

Під час марафону може відбуватися весілля. Першою парою, що одружилася "на ходу", у 1999 році стали Мік Гамбрілл та Барбара Коул;

На Лондонському марафоні було зафіксовано понад 100 офіційних спроб встановлення рекордів Гіннесса. Серед них - "найшвидший марафон з побутовим приладом" та "найшвидший марафон в одязі рослини";

Існує група, яка з моменту заснування марафону в 1981 році не пропустила жоден забіг. Їх називають "вічно присутні";

У 2016 році на Лондонському марафоні фінішував мільйонний учасник;

На першому марафоні було два переможці: американець Дік Бердслі та норвежець Інге Сімонсен перетнули фінішну лінію, тримаючись за руки.

Берлінський марафон

Коли проходить: остання неділя вересня.

Перший забіг: 1974 рік.

Схема Берлінського марафону

Історія цього марафону переплітається з історією самої Німеччини. Коли у 1974 вперше відбувся цей забіг, маршрут був обмежений Західним Берліном, адже після поразки у Другій світовій війні Німеччину поділили на західну і східну, а між ФРН (Федеративна Республіка Німеччина) та НДР (Німецька Демократична Республіка) була зведена Берлінська стіна. І лише після її падіння в листопаді 1989 року розпочалася нова ера, як для країни, так і для марафону.

30 вересня 1990-го, за три дні до возз'єднання Німеччини, маршрут Берлінського марафону пролягав через Бранденбурзькі ворота та обидві частини Берліна. Зараз цей забіг майже не відрізняється від зразка 1990-го. І його заведено вважати найшвидшим серед найбільших.

Цікаві факти

У Берліні було встановлено не один світовий рекорд:

Серед жінок: Наоко Такахаші (2001 рік), Тігст Ассефа (2023).

Серед чоловіків: Пауль Тергат (2003), Хайле Гебреселассіє (2007, 2008), Патрік Макау (2011), Вілсон Кіпсанг (2013), Денніс Кіметто (2014), Еліуд Кіпчоге (2018, 2022);

Нові учасники часто помиляються на фініші, вважаючи, що він біля Бранденбурзьких воріт, але це не так. Між воротами та фінішем відстань близько 200 метрів;

На фініші марафону учасникам пропонують… пиво, щоправда, безалкогольне.

Чиказький марафон

Коли проходить: друга неділя жовтня.

Перший забіг: 1905 рік.

Схема Чиказького марафону

Історія марафону в Чикаго має два початки. По суті, перший забіг відбувся в 1905 році, тобто лише через 8 років після створення Бостонського марафону (нагадаємо, найстарішого серед найбільших). Цей забіг також проводився щорічно, але у 1920-х роках його перестали проводити.

Другим днем народження марафону є 25 вересня 1977 року. Його ж заведено вважати початком цього забігу, адже саме у 1977-му була створена сучасна версія перегонів під новою організацією.

Серед усіх найбільших забігів лише цей може серйозно посперечатися з Берлінським за право називатися найшвидшим. За всю історію Чиказького марафону було встановлено шість світових рекордів: двічі чоловічих і чотири рази жіночих.

Що важливо, обидва чинні рекорди було встановлено саме в Чикаго. У 2024-му кенійська спортсменка Рут Чепнгетич подолала дистанцію за 2:09:56 та побила рекорд Тігст Ассефи, що був встановлений в Берліні роком раніше.

Серед чоловіків рекорд також встановили нещодавно (у 2023-му), також покращивши результат Берліна. Проте це досягнення має сумну історію. Всього за 4 місяці після свого тріумфу світовий рекордсмен кенієць Келвін Кіптум трагічно загинув у аварії. На марафоні 2024-го організатори вшанували його пам'ять хвилиною мовчання та виставкою.

Цікаві факти

В історії Чиказького марафону зафіксовано п'ять випадків смерті. Усі – в період з 1998 по 2007 роки;

За даними світової статистики, у середньому на 50 тис. учасників марафонів припадає один смертельний випадок;

У 2011-му американка Ембер Міллер подолала дистанцію вагітною (38 тижнів і 5 днів). Одразу після фінішу в неї почалися перейми, і за кілька годин по тому Ембер народила доньку Одру Міллер;

У перші роки Чиказький марафон проводився в серпні;

Чиказький марафон приносить місту близько $500 мільйонів у 2024. Це готелі, транспорт, ресторани та туризм.

Нью-Йоркський марафон

Коли проходить: перша неділя листопада.

Перший забіг: 1970 рік.

Схема Нью-Йоркського марафону

Пам’ятаєте, що на Бостонському марафоні вперше дозволили виступи жінкам? Цьому дуже сильно посприяла Ніна Кусчик, яка була єдиною жінкою у першому Нью-Йоркському забігу, проте не змогла його завершити.

Власне, вона почала відстоювати ідею рівності статей на марафонах та в 1971-му звернулася з цим проханням до Аматорського спортивного союзу. У підсумку її допустили до змагань у Бостоні в 1972 році, де Ніна здобула перемогу. Але була проблема. АСС дозволив участь за умови різного часу старту (жінки починали на 10 хвилин раніше).

Вже за 7 місяців після тріумфу вона та ще 7 жінок взяли участь у Нью-Йоркському марафоні, де на знак протесту проти різного часу старту всі десять хвилин прочекали на початку гонки. Ніна знову виграла забіг, а АСС скасував це правило.

"Біг – це не чоловіча і не жіноча справа. Це просто здоров'я", – сказала Кусчик після перемоги у 1972-му.

Цікаві факти

Це найбільший у світі марафон. Щороку забіг збирає понад 50 000 бігунів і 12 000 волонтерів, а у 2016 гонку завершили 51 394 людей;

Понад 2,5 мільйона глядачів стоять на трасі, яка проходить через п’ять районів міста: Стейтен-Айленд, Бруклін, Квінс, Бронкс і Мангеттен;

Ювілейний 50-й марафон в Нью-Йорку не відбувся. Його скасували через пандемію коронавірусу. Також забігу не було у 2012-му, коли місто оговтувалося після урагану Сенді;

Заявки на реєстрацію з 1996 року подаються в лотерею. Цей процес триває й досі.

Токійський марафон

Коли проходить: 6 березня.

Перший забіг: 2007 рік.

Схема Токійського марафону

Токійський марафон в історії свого заснування дещо схожий на Чикаго. У нього також два дні народження. Головний та офіційний – 2007 рік. Саме тоді між собою поєдналися два інші забіги та світ побачила сучасна версія Токійського марафону.

Але його батьками є Токійський міжнародний марафон (чоловіче змагання, що проводилося з 1981 року), та Токійський міжнародний жіночий марафон" (жіноче змагання, що проводилося з 1979 року). Зараз це ефектне дійство, адже маршрут проходить через найважливіші історичні та туристичні місця Токіо.

Цікаві факти

Правила змагань дуже точні та повинні дотримуватися дослівно, інакше будуть дуже суворі санкції;

Глядачі в Японії також відрізняються. Вони підтримують спортсменів, але без оглушливих звуків;

На змаганнях беруть участь близько 35 тисяч учасників, які обираються випадковим чином з понад 300 тисяч щорічних заявок. У змаганнях можуть брати участь спортсмени на візках, а 400 місць зарезервовано для благодійних бігунів;

Поряд з бігунами у класичному одязі часто змагаються люди в різних дивацьких костюмах. На марафоні можна побачити косплеї на супергероїв, ніндзя, історичних або мультиплікаційних персонажів.

У 2024 році було оголошено, що World Marathon Majors поповниться забігом у столиці Австралії – Сіднеї.

До речі, останні Кейптаунський та Шанхайський марафони наразі проходять процес оцінки та, ймовірно, найближчими роками поповнять найстатуснішу серію.

Марафонський біг в Україні

Білоцерківський марафон є найстарішим забігом в Україні. Вперше його провели ще в 1987 році. Зараз він проходить в межах чемпіонату України.

А ось найпрестижнішим є Київський, який з 2010 року традиційно проводиться в жовтні у столиці України. Обидва змагання проходять під егідою Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Рекордсменами України на марафонській дистанці є Дмитро Барановський – у чоловіків (2:15:07, Фукуока) та Олена Шурхно – у жінок (2:23:32, Берлін).

Також в Україні проводиться безліч півмарафонів та чвертьмарафонів. Що це таке і як їх розрізнити?

Різновиди

Півмарафон – забіг на дистанції довжиною 21 км.

Чвертьмарафон – 10 км.

Ультрамарафон – забіг на будь-яку дистанцію, яка є більшою за класичні 42 км 195 м.

Найбільш поширеними є забіги на певну дистанцію, або на час. Як, наприклад, добовий біг.

Найпоширенішими дистанціями є 50 та 100 км, 50 та 100 миль (1 миля = 1609,3 метра).

Правила марафонів

Правила регламентуються Міжнародною федерацією легкої атлетики (World Athletics). Також на марафонах фіксуються світові рекорди. Щоправда, за певними критеріями, які стосуються рельєфу – перепад висот на дистанції не повинен перевищувати 1/1000, тобто один метр на 1 кілометр дистанції. Якщо перепад висот становить понад 42 метри, то всі результати є неофіційними, а світові рекорди не можуть бути ратифіковані.

Серед найстатусніших вищевказаним критеріям не відповідають марафони в Бостоні (перепади – 136,29 м) та Лос-Анджелесі (121,94 м).

Важливо: довжина має бути не меншою за 42 км 195 м, і не більшою на 0,1%, тобто 42 метри.

Марафони бувають некомерційними та комерційними. До перших відносяться змагання на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. До других – більшість відомих марафонів по всьому світу, які мають вступний внесок та призовий фонд.

У забігах, які проходять під егідою World Athletics, формується рейтинг.

Світові рекорди

Були ратифікованими у 2004 році. До того часу фіксувалася статистика найкращих результатів. Чинним світовим рекордсменом у чоловіків є Келвін Кіптун. На Чиказькому марафоні у 2023 році кенієць подолав дистанцію за 2:00:35. У лютому 2024 року Кіптун загинув у ДТП. Йому було лише 24...

Келвін Кіптун фінішує на Чиказькому марафоні-2023 зі світовим рекордом Getty Images

Також у Чикаго було встановлено й чинний світовий рекорд у жінок. У 2024 році кенійка Рут Чепнгетич фінішувала з результатом 2:09:56.

Розклад світових марафонів на 2025 рік

World Marathon Majors

Токіо – 2 березня;

Бостон – 21 квітня;

Лондон – 27 квітня;

Сідней – 31 серпня;

– 31 серпня; Берлін – 21 вересня;

Чикаго – 21 жовтня;

Нью-Йорк – 2 листопада.

Загалом на 2025 рік затверджено понад 350 марафонів.

Розклад марафонів в Україні

Біла Церква – 4 жовтня;

Київ – 11 жовтня.

Півмарафони в Україні

Київський півмарафон Незламності – 13 квітня;

Нова пошта напівмарафон Львів – 4 травня;

– Вінницький півмарафон Незламності – 14 вересня;

Нова пошта напівмарафон Рівне – 21 вересня;

Всеукраїнські змагання Франківський напівмарафон – 5 жовтня;

Нова пошта напівмарафон Київ – 26 жовтня.

У списку вказані лише офіційні забіги під егідою ФЛАУ.

Цікаві факти про марафони