Шампанське пили всією командою. Магучіх – про встановлення рекорду світу
Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх згадала про те, як торік святкувала побиття світового рекорду в стрибках у висоту.
Спортсменку цитує Суспільне спорт.
"Шампанське пили всією командою. Ще тоді була Катя Табашник на етапі Діамантової ліги, Артур Фельфнер. Ми всі відсвяткували, поспілкувалися. Була і прогулянка нічним Парижем.
Цей день я, напевно, вписала в історію української та світової легкої атлетики. Побила один з найдавніших рекордів, який, деякі вважали, вже неможливо побити. Але я стрибнула і довела, що можна стрибати ще вище", – згадала українка.
Нагадаємо, 7 липня 2024 року Магучіх стрибнула на 2,10 м на етапі Діамантової ліги у Парижі, перевершивши на 1 см рекорд болгарки Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року.
Нагадаємо, на попередньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Магучіх програла Ніколі Оліслагерс.