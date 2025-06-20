Шампанське пили всією командою. Магучіх – про встановлення рекорду світу

Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх згадала про те, як торік святкувала побиття світового рекорду в стрибках у висоту.

Спортсменку цитує Суспільне спорт.

"Шампанське пили всією командою. Ще тоді була Катя Табашник на етапі Діамантової ліги, Артур Фельфнер. Ми всі відсвяткували, поспілкувалися. Була і прогулянка нічним Парижем.

Цей день я, напевно, вписала в історію української та світової легкої атлетики. Побила один з найдавніших рекордів, який, деякі вважали, вже неможливо побити. Але я стрибнула і довела, що можна стрибати ще вище", – згадала українка.