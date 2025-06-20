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Шампанське пили всією командою. Магучіх – про встановлення рекорду світу

Олег Дідух — 20 червня 2025, 16:13
Шампанське пили всією командою. Магучіх – про встановлення рекорду світу
Ярослава Магучіх
Getty Images

Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх згадала про те, як торік святкувала побиття світового рекорду в стрибках у висоту.

Спортсменку цитує Суспільне спорт.

"Шампанське пили всією командою. Ще тоді була Катя Табашник на етапі Діамантової ліги, Артур Фельфнер. Ми всі відсвяткували, поспілкувалися. Була і прогулянка нічним Парижем.

Цей день я, напевно, вписала в історію української та світової легкої атлетики. Побила один з найдавніших рекордів, який, деякі вважали, вже неможливо побити. Але я стрибнула і довела, що можна стрибати ще вище", – згадала українка.

Нагадаємо, 7 липня 2024 року Магучіх стрибнула на 2,10 м на етапі Діамантової ліги у Парижі, перевершивши на 1 см рекорд болгарки Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року.

Нагадаємо, на попередньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Магучіх програла Ніколі Оліслагерс.

Ярослава Магучіх світовий рекорд Ярослави Магучіх

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