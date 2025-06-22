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Спокій зовні приховує внутрішню бурю: Магучіх поділилася яскравими фото з Парижа в мотивуючому дописі

Богдан Войченко — 22 червня 2025, 10:02
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Спокій зовні приховує внутрішню бурю: Магучіх поділилася яскравими фото з Парижа в мотивуючому дописі

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх поділилася новими світлинами зі столиці Франції та додала до них глибокий мотиваційний меседж після етапу Діамантової ліги у Парижі.

На фото усміхнена Ярослава в елегантному образі на фоні паризьких вулиць. Але за зовнішнім спокоєм, як зізнається спортсменка, ховається справжня внутрішня боротьба.

"Спокій зовні приховує внутрішню бурю, та кожен крок на моєму шляхуце рух вперед, незважаючи ні на що",написала Магучіх.

Нагадаємо, українка виборола срібло на етапі в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагерс.

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Минулого тижня у Стокгольмі найвищий результат також продемонструвала Оліслагерс, підкоривши висоту 2.01 м. Магучіх тоді теж стала другою з результатом 1.99 м.

Раніше повідомлялося, що завдяки сріблу на етапі в Парижі Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, отримавши право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбудеться 27-28 серпня у Цюріху.

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