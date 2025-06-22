Спокій зовні приховує внутрішню бурю: Магучіх поділилася яскравими фото з Парижа в мотивуючому дописі

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх поділилася новими світлинами зі столиці Франції та додала до них глибокий мотиваційний меседж після етапу Діамантової ліги у Парижі.

На фото – усміхнена Ярослава в елегантному образі на фоні паризьких вулиць. Але за зовнішнім спокоєм, як зізнається спортсменка, ховається справжня внутрішня боротьба.

"Спокій зовні приховує внутрішню бурю, та кожен крок на моєму шляху – це рух вперед, незважаючи ні на що", – написала Магучіх.

Нагадаємо, українка виборола срібло на етапі в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагерс.

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Минулого тижня у Стокгольмі найвищий результат також продемонструвала Оліслагерс, підкоривши висоту 2.01 м. Магучіх тоді теж стала другою з результатом 1.99 м.

Раніше повідомлялося, що завдяки сріблу на етапі в Парижі Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, отримавши право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбудеться 27-28 серпня у Цюріху.