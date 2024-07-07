Магучіх: Нарешті я вписала Україну в історію світової атлетики
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала встановлення світового рекорду у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі.
Дніпрянка поділилася емоціями у флешкоментарі після змагань.
"Коли лише почала змагання, мала відчуття, що можу стрибнути 2.07 м і, можливо, навіть 2.10 м. Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", — сказала Магучіх.
Нагадаємо, що українка з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши рекорд Стефки Костадінової (2,09 м, 1987 рік).
Топ-5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту
- Ярослава Магучіх (2024 рік) — 2.10 м
- Стефка Костадінова (1987 рік) — 2.09 м
- Стефка Костадінова (1986 рік) — 2.08 м
- Кайса Берквіст (2006 рік) — 2:08 м
- Бланка Влашич (2009 рік) — 2:08 м