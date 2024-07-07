Магучіх: Нарешті я вписала Україну в історію світової атлетики

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала встановлення світового рекорду у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Дніпрянка поділилася емоціями у флешкоментарі після змагань.

"Коли лише почала змагання, мала відчуття, що можу стрибнути 2.07 м і, можливо, навіть 2.10 м. Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", — сказала Магучіх.

Нагадаємо, що українка з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши рекорд Стефки Костадінової (2,09 м, 1987 рік).

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