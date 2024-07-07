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Магучіх: Нарешті я вписала Україну в історію світової атлетики

Владислав Уткін — 7 липня, 19:10
Магучіх: Нарешті я вписала Україну в історію світової атлетики

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала встановлення світового рекорду у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Дніпрянка поділилася емоціями у флешкоментарі після змагань.

"Коли лише почала змагання, мала відчуття, що можу стрибнути 2.07 м і, можливо, навіть 2.10 м. Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", — сказала Магучіх.

Нагадаємо, що українка з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши рекорд Стефки Костадінової (2,09 м, 1987 рік).

Топ-5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту

  1. Ярослава Магучіх (2024 рік) — 2.10 м
  2. Стефка Костадінова (1987 рік) — 2.09 м
  3. Стефка Костадінова (1986 рік) — 2.08 м
  4. Кайса Берквіст (2006 рік) — 2:08 м
  5. Бланка Влашич (2009 рік) — 2:08 м
Ярослава Магучіх Формула 1

Ярослава Магучіх

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