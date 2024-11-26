Вперед, чемпіоне: Магучіх виклала у соцмережах запальний танець на підтримку Усика

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх оголосила про приєднання до команди чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

Олімпійська чемпіонка опублікувала у соцмережах танець у фірмовій футболці нашого спортсмена, залишився також послання.

"Я підтримую Олександра Усика і я в команді Усика. Вперед, чемпіоне", – написала Ярослава.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

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Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.