Магучіх — четверта українська легкоатлетка — рекордсменка світу

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту. На змаганнях Діамантової ліги 22-річна дніпрянка стрибнула на 2.10, чим перевершила попередній рекорд болгарської легенди Стефки Костадінової на 1 см, який тримався 37! років.

Отже, Магучіх — лише четверта представниця України — володарка світового рекорду.

Українські легкоатлети — світові рекордсмени

Сергій Бубка

Олімпійський чемпіон і 5-разовий чемпіон світу.

35-разовий рекордсмен світу у стрибках з жердиною — 17 на стадіоні, 18 у приміщенні. Вперше побив світовий рекорд у 1984 році на змаганнях у Братиславі.

Востаннє Бубка оновлював власні рекорди в 1994 році (6,14, стадіон) та 1993-му (6,15, приміщення).

Його рекорд для змагань у приміщенні протримався майже 21 рік (20 років, 359 днів або 7 664 дні). Рекорд на 1 см перевершив 15 лютого 2014 року на змаганнях «Зірки жердини», організатором якого був сам Бубка, французький легкоатлет Рено Лавіллені, який стрибнув на висоту 6 м 16 см.

17 вересня 2020 року рекорд Сергія Бубки для змагань просто неба через 26 років покращив на 1 см, стрибнувши на 6,15, шведський стрибун Арман Дюплантіс.

Інеса Кравець

Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу у потрійному стрибку. Її рекорд — 15.50, який вона встановила у шведському Гетеборзі на ЧС-1995, тримався без кількох днів 26 років.. На Олімпійських іграх 2020 року (через пандемію CCOVID-19 відбулися роком пізніше. — ред.) в Токіо рекорд Кравець побила венесуелка Юлімар Рохас (15.67).

Наталія Добринська

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Олімпійська чемпіонка Пекіну-2008 у семиборстві. Рекордсменка світу в приміщенні у п'ятиборстві у 2012-2023 роках з результатом 5013 балів. На той момент стала першою атлеткою в історії, якій підкорилася позначка в 5 000 очок.

Ярослава Магучіх

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Чемпіонка світу та Європи, бронзова призерка Олімпійських ігор 2022 року в Токіо.

7 липня 2024 року стрибнула у висоту на 2 метри та 10 сантиметрів і побила рекорд болгарки Стефки Костадінової (2.09), який тримався 37 років.