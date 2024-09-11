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Магучіх: Хочу виграти свій третій трофей Діамантової ліги

Олександр Булава — 11 вересня, 17:43
Магучіх: Хочу виграти свій третій трофей Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх налаштована знову виграти фінал Діамантової ліги, який відбудеться

Цитує українку Allianz Memorial Van Damme.

"The Memorial Van Damme – одне з моїх улюблених змагань.

Конкуренція буде жорсткою, але я готова викластися на повну, бо хочу виграти свій третій трофей Діамантової ліги", — сказала Магучіх.

Ярослава вперше виграла фінал Діамантової ліги у 2022 році, а торік захистила титул чемпіонки. Цьогорічні змагання відбудуться у Брюсселі (13-14 вересня).

У 2024 році на її рахунку чотири перемоги на етапах Діамантової ліги. У червні вона тріумфувала в Стокгольмі, у липні — в Парижі, де Магучіх побила світовий рекорд який тримався 37 років. Також спортсменка тріумфувала у серпні в Лозанні, а у вересні в Цюриху.

Також Магучіх декілька тижнів тому здобула золото на Олімпійських іграх-2024. Ірина Геращенко зуміла завоювати бронзову медаль.

Діамантова ліга Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

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