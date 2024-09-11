Магучіх: Хочу виграти свій третій трофей Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх налаштована знову виграти фінал Діамантової ліги, який відбудеться

Цитує українку Allianz Memorial Van Damme.

"The Memorial Van Damme – одне з моїх улюблених змагань. Конкуренція буде жорсткою, але я готова викластися на повну, бо хочу виграти свій третій трофей Діамантової ліги", — сказала Магучіх.

Ярослава вперше виграла фінал Діамантової ліги у 2022 році, а торік захистила титул чемпіонки. Цьогорічні змагання відбудуться у Брюсселі (13-14 вересня).

У 2024 році на її рахунку чотири перемоги на етапах Діамантової ліги. У червні вона тріумфувала в Стокгольмі, у липні — в Парижі, де Магучіх побила світовий рекорд який тримався 37 років. Також спортсменка тріумфувала у серпні в Лозанні, а у вересні в Цюриху.

Також Магучіх декілька тижнів тому здобула золото на Олімпійських іграх-2024. Ірина Геращенко зуміла завоювати бронзову медаль.