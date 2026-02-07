Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Ілля Валовий встановив рекорд України у багатоборстві серед юнаків

Микола Дендак — 7 лютого 2026, 16:58
Ілля Валовий встановив рекорд України у багатоборстві серед юнаків
Ілля Валовий
ФЛАУ

Ілля Валовий встановив національний рекорд у багатоборстві на чемпіонаті України U-18, що проходить у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Зазначається, що юний спортсмен переміг у змаганнях та показав найкращий результат серед юнаків в історії – набрав 5502 очки.

Багатоборство – це комплексні змагання, що складаються з кількох дисциплін (біг, стрибки, метання), які атлети виконують послідовно. Переможець визначається за сумою очок, нарахованих за результати в кожному виді.

Нагадаємо, раніше Олександр Погорілко встановив новий рекорд України в бігу на 400 метрів під час кваліфікації чемпіонату Європи 2025 року з легкої атлетики.

Також нещодавно українська дайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд із занурення без ласт та додаткового спорядження (Constant Weight No Fins).

Легка атлетика Рекорд

Рекорд

Українець Приходько став наймолодшим гравцем на Євро в історії: він віддав асист в дебютному матчі проти Литви
У чоловічому одиночному розряді на Australian Open встановлено історичний рекорд
Джокович досяг неймовірної круглої цифри перемог на турнірах Grand Slam
Чеські тенісисти Меншик і Махач повторили рекорд своєї країни, датований 1982 роком
Перемогою над Ексетером Манчестер Сіті повторили клубний рекорд 93-річної давнини

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік