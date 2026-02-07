Ілля Валовий встановив рекорд України у багатоборстві серед юнаків

Ілля Валовий встановив національний рекорд у багатоборстві на чемпіонаті України U-18, що проходить у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Зазначається, що юний спортсмен переміг у змаганнях та показав найкращий результат серед юнаків в історії – набрав 5502 очки.

Багатоборство – це комплексні змагання, що складаються з кількох дисциплін (біг, стрибки, метання), які атлети виконують послідовно. Переможець визначається за сумою очок, нарахованих за результати в кожному виді.

Нагадаємо, раніше Олександр Погорілко встановив новий рекорд України в бігу на 400 метрів під час кваліфікації чемпіонату Європи 2025 року з легкої атлетики.

Також нещодавно українська дайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд із занурення без ласт та додаткового спорядження (Constant Weight No Fins).