Потрібно було "випустити на волю": в українського скорохода виникли проблеми зі шлунком на ЧЄ з легкої атлетики

Український скороход Ігор Главан не зміг потрапити на п’єдестал чемпіонату Європи у спортивній ходьбі на 20 км через проблеми зі шлунком, які виникли на дистанції.

Про це він розповів коментарі для "Суспільного".

"50 на 50 задоволений, враховуючи погоду, бо було спекотно. Може розпочав швидко, хоча хто знає, група пішла. Не знаю, швидко чи не швидко — 50 на 50. Потім відчув спазм у шлунку, навіть зараз його відчуваю. Напевно, десь була й моя помилка, потрібно було десь зупинитися, "випустити на волю", щоб легше стало. А так, шлунок став, і організм припинив працювати. Довелося терпіти останні 5 км замість того, щоб додати десь. Хотілося потрапити у топ-6 перед стартом, але враховуючи конкуренцію — це дуже сильний результат. Реальним же для мене було потрапляння у топ-6 чи топ-8. Але, на жаль, враховуючи погоду, організм, який на неї зреагував... Навіть зараз важко, голова тямить, а ось шлунок спазмує. У принципі почуваюся добре, не втомився, але не виклався на ті 100%, до яких готувався", — сказав Главан.

Після перших 5 км Ігор йшов третім, але після погіршення самопочуття втратив позиції й у підсумку прийшов на фініш 10-м. Через це 33-річному скороходу не вдалося скласти олімпійський норматив, до якого йому не вистачило всього двох хвилин.

Нагадаємо, напередодні Людмила Оляновська здобула бронзову медаль у спортивній ходьбі на 20 км, випередивши іспанку за кілька метрів до фінішу.