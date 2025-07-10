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Грація у кожному русі: Магучіх опублікувала у соцмережах слоу-мо тренування

Богдан Войченко — 10 липня 2025, 11:06
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Грація у кожному русі: Магучіх опублікувала у соцмережах слоу-мо тренування

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх вкотре довела, що її талант виходить далеко за межі звичайного спорту.

Українська легкоатлетка опублікувала у соцмережах відео з тренування, яке буквально заворожило глядачів.

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У ролику слоу-мо момент розбігу та потужного стрибка у довжину, де кожен рух виглядає, немов витвір мистецтва.

І хоч спеціалізація Ярослави стрибки у висоту, спортсменка демонструє універсальність і чудову форму, готуючись до головних змагань сезону.

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Нагадаємо, українка виборола срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагерс.

Завдяки цьому сріблу Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, отримавши право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбудеться у Цюріху.

Раніше повідомлялося, що Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025.

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