Представниця Ефіопії виграла фінал з бігу на 5000 метрів на абсолютному ЧС-2026

28-річна ефіопка Лікіна Амебау посіла перше місце у фіналі з бігу на 5000 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026.

Вона подолала цю дистанцію за 14 хвилин 30 секунд та 36 сотих секунди.

Найкращий результат у своїй кар'єрі продемонструвала Джессіка Галл, хоч і в підсумку фінішувала другою. Вона є "срібною" призеркою Олімпіади 2024 року в Парижі з бігу на 1500 метрів. Інша представниця Ефіопії Фантає Белайне продемонструвала третій найкращим результат у цих змаганнях.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 5000 метрів, жінки

Лікіна Амебау (Ефіопія) – 14:30.36 Джессіка Галл (Австралія) – 14:32.39 Фантає Белайне (Ефіопія) – 14:32.62

Додамо, що Лікіна Амебау протягом поточного сезону також здобула "срібло" на 5000-метровій дистанції у фіналі Діамантової ліги-2026 в Брюсселі.

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в угорському Будапешті Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляли Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.