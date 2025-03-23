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Штучний інтелект оцінив ймовірність перемоги Магучіх на ЧС-2025 у приміщенні

Олексій Мурзак — 23 березня 2025, 00:50
Штучний інтелект оцінив ймовірність перемоги Магучіх на ЧС-2025 у приміщенні
Ярослава Магучіх
ФЛАУ

Штучний інтелект оцінив ймовірність перемоги української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, що наразі проходить в Нанкіні, Китай.

Прогноз оприлюднив сайт World Athletics.

Так, ймовірність перемоги Ярослави ШІ оцінив у 75,8%. Її прогнозований результат – 2,01 м. При цьому вірогідність того, що Ярослава здобуде медаль, оцінюють у 96,8%.

Ймовірність здобуття медалі її землячкою Катерини Табашник становить 5,4%.

Нагадаємо, змагання зі стрибків у висоту стартують вже сьогодні, 23 березня, початок о 5:35 за київським часом. З повним розкладом можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, напередодні Магучіх виграла золото на чемпіонаті Європи в приміщенні.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Катерина Табашник

Ярослава Магучіх

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