ЧС-2025 у приміщенні. Стрибки у висоту. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 21 березня, на чемпіонаті світу 2025 з легкої атлетики у приміщенні, що проходить у китайському Нанкіні, проходять зокрема змагання у чоловічих стрибках у висоту.

Українські легкоатлети Олег Дорощук та Дмитро Нікітін змагаються за нагороди у фіналі, який розпочався о 12:30 за Києвом. Дивіться пряму трансляцію від "Суспільного" на "Чемпіоні".

Чемпіонат світу 2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів.

Варто зазначити, що Нанкін мав приймати чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні у 2020 році. Проте через пандемію коронавірусу його перенесли у сербський Белград, який приймав змагання у 2022 році.