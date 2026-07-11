21-річний Михайло Брудін вдруге поспіль став чемпіоном України з метання диска.

У фіналі Брудін захопив лідерство вже після першої спроби, метнувши диск на 56,28 м, а у другій покращив свій результат до 56,59 м.

Наступні три спроби українця виявилися невдалими, а в заключному кидку він показав результат 55,97 м, не зумівши перевершити власний найкращий показник. Втім, цього вистачило, щоб упевнено захистити чемпіонський титул.

"Срібло" виборов 20-річний Олександр Титаренко, "бронза" в активі 18-річного Єгора Лапи.

Результати чемпіонату України у метанні диска:

Михайло Брудін (Донецька область) – 56.59 м Олександр Титаренко (Сумська область) – 49.24 м Єгор Лапа (Дніпропетровська область) – 48.80 м

Нещодавно Брудін виграв "золото" серед спортсменів віком до 23 років на щорічному Кубку Європи з метань.