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Брудін вдруге поспіль став чемпіоном України з метання диска

Олександр Булава — 11 липня 2026, 21:35
Брудін вдруге поспіль став чемпіоном України з метання диска
Михайло Брудін
ФЛАУ

21-річний Михайло Брудін вдруге поспіль став чемпіоном України з метання диска.

У фіналі Брудін захопив лідерство вже після першої спроби, метнувши диск на 56,28 м, а у другій покращив свій результат до 56,59 м.

Наступні три спроби українця виявилися невдалими, а в заключному кидку він показав результат 55,97 м, не зумівши перевершити власний найкращий показник. Втім, цього вистачило, щоб упевнено захистити чемпіонський титул.

"Срібло" виборов 20-річний Олександр Титаренко, "бронза" в активі 18-річного Єгора Лапи.

Результати чемпіонату України у метанні диска:

  1. Михайло Брудін (Донецька область) – 56.59 м
  2. Олександр Титаренко (Сумська область) – 49.24 м
  3. Єгор Лапа (Дніпропетровська область) – 48.80 м

Нещодавно Брудін виграв "золото" серед спортсменів віком до 23 років на щорічному Кубку Європи з метань.

Михайло Брудін

Михайло Брудін

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