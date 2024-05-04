Сіннер пропустить Мастерс у Римі

Друга ракетка світу Яннік Сіннер не зіграє на Masters в Римі через травму.

Про це тенісист повідомив у Twitter.

Напередодні італієць припинив виступи на турнірі в Мадриді через травму правого стегна.

"Нелегко написати це повідомлення, але після повторної розмови з лікарями та фахівцями про проблеми зі стегном я змушений повідомити, що, на жаль, не зможу грати у Римі.

Звичайно, мені дуже сумно, що я не відновився, адже це один із моїх улюблених турнірів. Мені не терпілося повернутися і зіграти вдома перед італійською публікою...

Тепер я працюватиму зі своєю командою та лікарями, щоб бути готовим до Ролан Гаррос", - написав Сіннер.