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Сіннер пропустить Мастерс у Римі

Сьогодні 16:55 110 0
Сіннер пропустить Мастерс у Римі
#Яннік Сіннер

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Яннік Сіннер не зіграє на Masters в Римі через травму.

Про це тенісист повідомив у Twitter.

Напередодні італієць припинив виступи на турнірі в Мадриді через травму правого стегна.

"Нелегко написати це повідомлення, але після повторної розмови з лікарями та фахівцями про проблеми зі стегном я змушений повідомити, що, на жаль, не зможу грати у Римі.

Звичайно, мені дуже сумно, що я не відновився, адже це один із моїх улюблених турнірів. Мені не терпілося повернутися і зіграти вдома перед італійською публікою...

Тепер я працюватиму зі своєю командою та лікарями, щоб бути готовим до Ролан Гаррос", - написав Сіннер.

Яннік у 2024 році здобув три титули (13 загалом у кар'єрі): Australian Open, ATP 500 у Роттердамі та ATP 1000 в Маямі. 1 квітня він обійшов Алькараса в рейтингу тенісистів-професіоналів і вперше став другою ракеткою планети.

Раніше повідомлялося, що на турнірі в Італії не зіграє також третя ракетка світу — іспанець Карлос Алькарас.

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