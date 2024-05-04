Сіннер пропустить Мастерс у Римі

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка світу Яннік Сіннер не зіграє на Masters в Римі через травму.
Про це тенісист повідомив у Twitter.
Напередодні італієць припинив виступи на турнірі в Мадриді через травму правого стегна.
"Нелегко написати це повідомлення, але після повторної розмови з лікарями та фахівцями про проблеми зі стегном я змушений повідомити, що, на жаль, не зможу грати у Римі.
Звичайно, мені дуже сумно, що я не відновився, адже це один із моїх улюблених турнірів. Мені не терпілося повернутися і зіграти вдома перед італійською публікою...
Тепер я працюватиму зі своєю командою та лікарями, щоб бути готовим до Ролан Гаррос", - написав Сіннер.
Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma.— Jannik Sinner (@janniksin) May 4, 2024
Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in… pic.twitter.com/kZt63nHjaz
Яннік у 2024 році здобув три титули (13 загалом у кар'єрі): Australian Open, ATP 500 у Роттердамі та ATP 1000 в Маямі. 1 квітня він обійшов Алькараса в рейтингу тенісистів-професіоналів і вперше став другою ракеткою планети.
Раніше повідомлялося, що на турнірі в Італії не зіграє також третя ракетка світу — іспанець Карлос Алькарас.