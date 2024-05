Сіннер пропустить Мастерс у Римі

Друга ракетка світу Яннік Сіннер не зіграє на Masters в Римі через травму.

Про це тенісист повідомив у Twitter.

Напередодні італієць припинив виступи на турнірі в Мадриді через травму правого стегна.

Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma.



Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in… pic.twitter.com/kZt63nHjaz