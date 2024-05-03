Завацька поступилась шостій сіяній у чвертьфіналі турніру в Німеччині

Головне
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 10:07 5183 1
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
Сьогодні 15:51 517
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 13:04 78812 7
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 09:33 288
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 3130
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 4587
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 8267
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 362
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 8406
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
Вчора 18:55 921
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 207
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 450
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 341
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 833
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 876

Завацька поступилась шостій сіяній у чвертьфіналі турніру в Німеччині

Сьогодні 16:24 118 0
Завацька поступилась шостій сіяній у чвертьфіналі турніру в Німеччині
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (181) зазнала поразки від Ірини Бегу (128) у чвертьфіналі турніру ITF W100 у Вісбадені, Німеччина.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився перемогою румунки з однаковими рахунками в сетах 2:6, 2:6.

Зазначимо, що Бегу підійшла до поєдинку в статусі шостої сіяної тенісистки на цьому турнірі.

TF W100
Вісбаден, Німеччина
Ґрунт
Призовий фонд — $100,000
Чвертьфінал, 3 травня

Катаріна Завацька (Україна) — Ірина Бегу (Румунія) 2:6, 2:6

Нагадаємо, що українка в попередньому раунді здолала у тригодинному матчі другу сіяну Анну Бондар.

Варто додати, Завацька не змогла дограти фінальний матч кваліфікації, знявшись у другому сеті гри проти Барбори Паліцової з Чехії. Тим не менш, українка потрапила до основної сітки турніру в статусі "лакі лузера".

Раніше ми повідомляли про звитягу іншої українки Дар'ї Снігур (125) над росіянкою Анастасію Золотарьову (663) у півфіналі ITF W50 у грузинському Лопоті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи 4587
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 5183 1
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 8267
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 5882
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 78812 7
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 8406
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7197 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21860 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 100224
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26458
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46900
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 31055 2