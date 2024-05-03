Завацька поступилась шостій сіяній у чвертьфіналі турніру в Німеччині

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (181) зазнала поразки від Ірини Бегу (128) у чвертьфіналі турніру ITF W100 у Вісбадені, Німеччина.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився перемогою румунки з однаковими рахунками в сетах 2:6, 2:6.

Зазначимо, що Бегу підійшла до поєдинку в статусі шостої сіяної тенісистки на цьому турнірі.

TF W100

Вісбаден, Німеччина

Ґрунт

Призовий фонд — $100,000

Чвертьфінал, 3 травня

Катаріна Завацька (Україна) — Ірина Бегу (Румунія) 2:6, 2:6

Нагадаємо, що українка в попередньому раунді здолала у тригодинному матчі другу сіяну Анну Бондар.

Варто додати, Завацька не змогла дограти фінальний матч кваліфікації, знявшись у другому сеті гри проти Барбори Паліцової з Чехії. Тим не менш, українка потрапила до основної сітки турніру в статусі "лакі лузера".

Раніше ми повідомляли про звитягу іншої українки Дар'ї Снігур (125) над росіянкою Анастасію Золотарьову (663) у півфіналі ITF W50 у грузинському Лопоті.