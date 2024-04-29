Завацька не змогла дограти фінал кваліфікації турніру в Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (181) не змогла дограти фінальний матч кваліфікації на турнір ITF W100 у Вісбадені (Німеччина).
Українка знялася з гри проти Барбори Паліцової з Чехії (319) у другому сеті за рахунку — 4:6, 1:4.
WIESBADEN TENNIS OPEN — ITF W100
Вісбаден, Німеччина
Призовий фонд - $100,000
Ґрунт
Кваліфікація, фінал
29 квітня
Барбара Паліцова (Чехія) — Катаріна Завацька (Україна) 6:4, 4:1 — відмова українки
Напередодні зі свого стартового матчу кваліфікації знялася інша українка Анастасія Соболєва.
Нагадаємо, нещодавно Катаріна прикро поступилась в першому колі турніру WTA 250 у французькому Руані. На ньому, інша українка Марта Костюк дійшла до фіналу, де програла представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.