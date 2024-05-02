Завацька у тригодинному матчі перемогла суперницю з топ-100 WTA

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (181) перемогла угорку Анну Бондар (95) у другому колі турніру ITF W100 у Вісбадені, Німеччина.

Матч тривав 3 години 4 хвилини та завершився вольовою перемогою 24-річної лучанки з рахунком 6:7(7), 6:2, 7:5.

Зазначимо, що Анна Бондар була другою сіяною на цьому турнірі. Для Завацької ця перемога стала восьмою звитягою в кар’єрі в матчі проти суперниці з топ-100 рейтингу WTA.

ITF W100

Вісбаден, Німеччина

Ґрунт

Призовий фонд — $100,000

Друге коло, 2 травня

Катаріна Завацька (Україна) — Анна Бондар (Угорщина) 6:7(7), 6:2, 7:5

На стадії 1/4 фіналу Катаріна зіграє проти переможниці пари Іріна-Камелія Бегу (128) — Сімона Вальтерт (156).

Нагадаємо, Завацька не змогла дограти фінальний матч кваліфікації, знявшись у другому сеті гри проти Барбори Паліцової з Чехії. Тим не менш, українка потрапила до основної сітки турніру в статусі "лакі лузера".

Нещодавно Катаріна розповіла, що її головною метою є перемога на турнірі Grand Slam.