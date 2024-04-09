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Алькарас знявся з Мастерса в Монте-Карло

Сьогодні 18:05 64 0
Алькарас знявся з Мастерса в Монте-Карло
#Алькарас

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка світу Карлос Алькарас не виступить на Мастерсі в Монте-Карло через травму правої руки.

Про це він повідомив у твіттері.

Нагадаємо, нещодавно іменитий тенісист сенсаційно поступився Ґріґору Дімітрову у чвертьфіналі Мастерса в Маямі.

Зазначимо, що у поточному сезоні 2-разовий тріумфатор турнірів серії Grand Slam здобув перемогу на змаганні в Індіан-Веллсі. Це стало 5 перемогою на турнірах серії Мастерс для Алькараса - він став другим, кому підкорилось таке досягнення до 21 року. Першим був інший іспанець Рафаель Надаль.

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