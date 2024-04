Алькарас знявся з Мастерса в Монте-Карло

Третя ракетка світу Карлос Алькарас не виступить на Мастерсі в Монте-Карло через травму правої руки.

Про це він повідомив у твіттері.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI