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Костюк оновить особистий рекорд в рейтингу WTA

Сьогодні 11:07 89 0
Костюк оновить особистий рекорд в рейтингу WTA
#WTA, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (21) наступний тиждень розпочне у топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Минулого тижня Костюк оновила особистий рекорд у світовому табелі про ранги — 21-ше місце (попередньою найкращою позицією була 26-та). Стало це завдяки успішній грі на турнірі в Штутгарті, де вона дійшла до фіналу обігравши трьох представниць топ-10 рейтингу WTA поспіль.

Після турніру в Німеччині Марта сенсаційно поступилася єгиптянці Маяр Шериф (72) у матчі другого кола турніру WTA 1000 в Мадриді. Попри це вона підніметься в рейтингу WTA на одну сходинку та стане 20-ю.

В оновленому рейтингу Марта наблизиться до іншої українки — Еліни Світоліної (18), яка стане 19-ю.

Загальний залік продовжує очолювати полька Іґа Швьонтек. 

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