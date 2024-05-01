Світоліна — про роботу фонду: Це моя місія, як топспортсменки з України

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (18) вважає, що спортсмени мають допомагати землякам, які потерпають від повномасштабного вторгнення Росії.

Слова Світоліної передає Великий теніс України з посиланням на подкаст Sky Sport Tennis.

"Робота фонду для мене дуже важлива. Коли я завагітніла, то війна щойно розпочалася, тож у мене насправді був час сісти і вивчити, що я можу зробити, як я можу допомогти моїй країні. І маючи свою платформу, яка вже в мене була, робити кожного дня для українців щось, що я можу.

Тому що я сама перебуваю в безпечному місці, я подорожую по всьому світу і маю стільки можливостей. Тому я і команда фонду намагаємося створювати якісь проєкти, зокрема й програму з ментального здоров'я для дітей. Це моя місія. І як топспортсменці з України важливо це використовувати", — розповіла Світоліна.

У своєму останньому матчі Еліна несподівано поступилася Сарі Соррібес-Тормо (55) у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Нагадаємо, що Федерація тенісу України передала управління жіночою збірною України в Кубку Біллі Джин Кінг до Фонду Еліни Світоліної до 2027 року.