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Світоліна — про роботу фонду: Це моя місія, як топспортсменки з України

Вчора 23:09 139 0
Світоліна — про роботу фонду: Це моя місія, як топспортсменки з України
#Еліна Світоліна

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (18) вважає, що спортсмени мають допомагати землякам, які потерпають від повномасштабного вторгнення Росії.

Слова Світоліної передає Великий теніс України з посиланням на подкаст Sky Sport Tennis.

"Робота фонду для мене дуже важлива. Коли я завагітніла, то війна щойно розпочалася, тож у мене насправді був час сісти і вивчити, що я можу зробити, як я можу допомогти моїй країні. І маючи свою платформу, яка вже в мене була, робити кожного дня для українців щось, що я можу.

Тому що я сама перебуваю в безпечному місці, я подорожую по всьому світу і маю стільки можливостей. Тому я і команда фонду намагаємося створювати якісь проєкти, зокрема й програму з ментального здоров'я для дітей. Це моя місія. І як топспортсменці з України важливо це використовувати", — розповіла Світоліна.

У своєму останньому матчі Еліна несподівано поступилася Сарі Соррібес-Тормо (55) у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Нагадаємо, що Федерація тенісу України передала управління жіночою збірною України в Кубку Біллі Джин Кінг до Фонду Еліни Світоліної до 2027 року.

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